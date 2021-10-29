سقوط مفاجئ ليوفنتوس

دوليه

سقط يوفنتوس بشكل مفاجئ على أرضه ضد ساسوولو بخسارته «القاتلة» 2-1 في الثواني الأخيرة، فيما استعاد إنتر حامل اللقب نغمة الانتصارات بتفوقه 2-0 على مستضيفه إمبولي ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي أول من امس. وسجل الفرنسي ماكسيم لوبيز هدف الفوز لساسوولو في الدقيقة 90+5 بعد أن عادل الأميركي ويستون ماكيني لأصحاب الأرض (76)، علما بأن الضيوف افتتحوا التسجيل عبر دافيدي فراتيزي (44).

وهذه الخسارة الثالثة ليوفنتوس هذا الموسم في الدوري والأولى في سبع مباريات بعد سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، ليصبح على بعد 13 نقطة من المتصدر ميلان برصيد 15 نقطة في المركز السابع فيما رفع إنتر رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث. وكان يوفنتوس أفلت من الهزيمة ضد غريمه إنتر في المرحلة السابقة بفضل ركلة جزاء نفذها البديل الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة ما قبل الأخيرة.

وعكّر ساسوولو المباراة رقم 200 لأليغري كمدرب ليوفنتوس في الدوري والظهور رقم 400 لقلب الدفاع ليوناردو بونوتشي في «سيري أ».

وباتت الأمور تصعب على يوفنتوس الذي يحل على فيرونا في الدوري غدا قبل أن يستضيف زنيت سان بطرسبرغ الروسي الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد إنتر إلى الانتصارات بعد خسارته أمام لاتسيو وتعادله مع يوفنتوس، بفوز سهل على إمبولي. وسجل هدفي بطل إيطاليا المدافع دانيلو دامبروزيو (34) وفيديريكو ديماركو (66).

وارتقى أتالانتا إلى المركز الخامس بفوزه على مضيفه سامبدوريا 3-1. وعاد قطبا العاصمة روما ولاتسيو إلى سكة الانتصارات بفوز الأول على مضيفه كالياري 2-1 والثاني بهدف من دون رد على ضيفه فيورنتينا. ورفع روما رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع و17 للاتسيو السادس.

