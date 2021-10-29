الأولمبي أمام السعودية.. غداً

محلية

?

يخوض المنتخب الأولمبي غداً (السبت) اختبارا صعباً في مواجهة نظيره السعودي في الواحدة ظهراً ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاماً). ويلتقي غداً في التوقيت ذاته منتخب أوزبكستان المضيف مع بنغلاديش بالتوقيت ذاته. ويتصدر الأزرق ترتيب المجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى على بنغلاديش 1-0، وتعادل السعودية مع أوزبكستان 2-2، وسيمنح الفوز الأزرق دفعة كبيرة لضمان التأهل خصوصاً أن نتائج المنتخب الأوزبكي لا تحتسب لكونه متأهلاً تلقائياً لأنه البلد المستضيف للنهائيات.

وينص نظام التصفيات على أن يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

ورغم فوز الأزرق الأولمبي في المباراة الأولى فإنه لم يظهر بالصورة المطلوبة خصوصاً في الشوط الثاني، لكنه في المقابل لم يلق أي خطورة من مهاجمي بنغلاديش بعد أن دخل الإسباني كارلوس غونزاليس اللقاء بخمسة مدافعين، وهي الطريقة التي من المتوقع أن يلعب بها أمام السعودية اليوم، خصوصاً أن الهجوم السعودي أقوى بكثير من نظيره البنغالي.

ومن المنتظر ألا يجري غونزاليس تغييرات كثيرة في التشكيلة ويدفع بالأسماء ذاتها: الحارس خالد العجاجي، وثلاثي الدفاع يوسف الحقان وجاسم عتيج وعبدالعزيز ناجي، مع حمد القلاف في الجهة اليسرى، وراشد الدوسري في الجهة اليمنى. وفي وسط الملعب الثنائي عثمان الشمري وناصر فالح، مع عيد الرشيدي في الجناح الأيمن، ومبارك الفنيني في الجناح الأيسر، وفي قلب الهجوم المتألق يوسف الرشيدي صاحب هدف الفوز على بنغلاديش والذي نال جائزة رجل المباراة.

في المقابل، قدم المنتخب السعودي أداءً جيداً أمام أوزبكستان في المباراة الأولى أول من أمس، ونجح في التقدم مرتين عبر حامد الغامدي وعبدالمحسن القحطاني، لكن أوزبكستان تعادلت في المرتين.

