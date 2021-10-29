كاظمة أسقط القادسية في «السلة»

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ألحق كاظمة الهزيمة الثانية بالقادسية وتغلب عليه 89-75 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة، والتي شهدت فوز الكويت على برقان 108-93.

ورفع الكويت وكاظمة رصيديهما الى 4 نقاط بالتساوي مع الجهراء في المراكز الثلاثة الاولى، يأتي بعدهم القادسية وبرقان والقرين بنقطتين لكل منهم.

في المباراة الاولى بدأ كاظمة اللقاء بقوة عبر اغلاق مناطقه الدفاعية امام لاعبي القادسية الذين واجهوا صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المحكم لكاظمة، في المقابل اعتمد البرتقالي على تميز محترفيه الكسندر أسفل السلة ولوفتون الذي سجل الكثير من «الثلاثيات» فضلا عن مساندة أحمد البلوشي وحسين الخباز في الهجوم السريع ما ساهم في رفع الفارق في نهاية الربع الاول الذي انتهى 26-16.

واستمرت سيطرة كاظمة في بداية الربع الثاني بفضل تركيز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي مع تقليل الاخطاء قدر المستطاع وسط تميز من محترفيه اللذين سجلا اغلب نقاط الفريق، في المقابل ظهر محترف القادسية توري موراي بمستوى متواضع وعجز عن تسجيل اكثر من 3 نقاط ليخرجه المدرب التونسي قاسم الورشفاني ويعتمد على المحليين اذ اخذ عبدالعزيز الحميدي وصالح يوسف الامر على عاتقهما وحاولا تقليص الفارق الذي تجاوز 19 نقطة لينتهي الربع بتقدم كاظمة 53-38.

ورمى القادسية بكل ثقله في الربع الثالث محاولا العودة الى اللقاء، واستغل الاصفر خروج لوفتون بعد ان فضل المدرب عدم الدفع به في الربع الثالث بعد ارتكابه 4 أخطاء ليبدأ في تقليص الفارق بفضل تميز الحميدي وصالح يوسف وعبدالرحمن السهو ليصل الفارق في نهاية الربع الى 4 نقاط 68-64.

واعاد كاظمة الفارق الى 10 نقاط سريعا بعد عودة لوفتون الذي ساهم بثلاثياته في سيطرة البرتقالي من جديد على اللقاء وسط تراجع واضح في اداء القادسية الذي ظهر التعب على لاعبيه لينهي كاظمة اللقاء 89-75.

وفي المباراة الثانية واصل الكويت انتصاراته وتغلب على برقان المجتهد. وانهى الابيض ارباع المباراة 31-25، والثاني 57-41، والثالث 83-69، قبل ان ينهي اللقاء 108-93.

