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اليابان إلى النهائيات


تأهل منتخب اليابان إلى النهائيات بعد فوزه على هونغ كونغ 4-0 أمس على ستاد جي-فيلدج في فوتوبا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشر في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان. وسجل شوتا فوجيو (14 و49) ويوتا غوكي (63) والبديل ماو هوسويا (85) أهداف الفوز للمنتخب الياباني. وتصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكمبوديا، في حين بقي رصيد هونغ كونغ خالياً من النقاط. وحصلت اليابان على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة، في حين تنتظر كمبوديا تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني. وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت السبت فوز كمبوديا على هونغ كونغ 4-2، في حين شهدت الجولة الثانية الثلاثاء فوز اليابان على كمبوديا 4-0.


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