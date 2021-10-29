«يد الكويت» في مواجهة السالمية

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يخوض الكويت اليوم اختبارا قويا أمام السالمية في الـ 05:30 مساءً ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع القرين مع برقان في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويملك الأبيض 10 نقاط في صدارة الترتيب من 5 انتصارات من دون اي هزيمة، فيما يدخل السالمية اللقاء بـ 8 نقاط في المركز الثاني. وسيحاول السالمية بقيادة مدربه السعودي فاضل آل سعيد إيقاف انتصارات الكويت واللحاق به إلى الصدارة لكن مهمته لن تكون يسيرة وهو يواجه أقوى فرق الدوري وحامل اللقب في المواسم السبعة الماضية. فيما يبدو الأبيض مهيأ لمواصلة مسيرة الانتصارات نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه في البطولة.

وفي المباراة الثانية يريد برقان الثالث بـ6 نقاط مواصلة تقديم عروضه القوية والاقتراب من المتصدرين أكثر وهو قادر على تحقيق الفوز اليوم قياساً على مستوى الطرفين، في المقابل لم يحقق القرين أي نقطة الآن وهو سقط في مبارياته الخمس في البطولة.

