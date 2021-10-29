الغريب يشيد بنتائج «السباحة» في «العربية»

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أشاد نائب رئيس اتحاد للسباحة حميد الغريب بالنتائج التي حققها لاعبو الكويت في البطولة العربية للسباحة للمسافات القصيرة (25 مترا) التي اختتمت أمس في مسبح مدينة محمد بن زايد في ابوظبي.

وقال الغريب في تصريح لـ «كونا» ان حصول المنتخب الكويتي على 15 ميدالية متنوعة هي ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات في البطولة يعد انجازا مهما في ظل المنافسة الصعبة امام السباحين العرب. وأثنى الغريب على استضافة الامارات المميزة للبطولة التي تعد اول تجمع عربي رياضي للعبة عقب جائحة (كوفيد 19) والتنظيم الرائع للمسابقات مؤكدا ان البطولة حققت النجاح المنشود على جميع الأصعدة سواء التنظيمية او الفنية او استقبال وضيافة الوفود المشاركة. وابدى اعجابه بالنتائج التي حققتها السباحة الكويتية لارا دشتي في اول مشاركة عربية لها وحصولها وحدها على اربع ميداليات هي ذهبية وفضية وبرونزيتين في منافسات السيدات الى جانب السباح الكويتي وليد عبدالرزاق الذي احرز لوحده اربع ميداليات هي ذهبيتان وفضيتين. وابرز أيضا نتائج بقية السباحين وهم عمر الحاتم بحصوله على ثلاث ميداليات هي فضية وبرونزيتان وفيصل التناك باحرازه ميداليتين (فضية وبرونزية) ومشاري السمحان (برونزيتين). واكد ان الاتحاد الكويتي للعبة سيعمل في المرحلة المقبلة على استقطاب السباحات الكويتيات وتوفير جميع المستلزمات لاعدادهن في البطولات المقبلة من خلال التعاقد مع المدربات والاداريات ومراكز التدريب الخاصة بهن. وأشار الى ان هناك نخبة من السباحين الكويتيين لم تسنح لهم الفرصة في المشاركة في البطولة العربية التي انطلقت يوم الاحد الماضي لارتباطهم بمعسكرات خارجية من اجل الاستعداد لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت في يناير المقبل.

وأوضح ان السباحين الذين يخوضون حاليا معسكرات تدريبية هم عباس قلي وراشد الطرموم في أمريكا وعلي الزامل في لندن وسعود الشمروخ في أثينا.

