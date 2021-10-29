تألق كويتي في «أسكواش الخليج»

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فرض لاعبو منتخب الكويت سيطرتهم على اليوم الخامس من البطولة الخليجية الاستثنائية للاسكواش، وتمكن لاعبا العمومي عبدالله المزين وعمار التميمي من التأهل الى المباراة النهائية بعد فوز الأول القطري سيد ازلان 3-2، والثاني على زميله فلاح فايز 3-1، لتضمن الكويت الميدالية الذهبية في منافسات العمومي.

وفي فئة تحت 17 سنة، بات نهائي البطولة كويتيا خالصا وذلك بعد تألق عبدالرحمن الهاشم في لقائه مع القطري سالم المالكي والفوز علية بثلاثة أشواط دون رد، وكذلك زميله عبدالرحمن المغربي الذي قدم مستوى مميزا ليفوز على القطري عبدالله الصقر بالنتيجة ذاتها ليضرب البطلان الكويتيان موعدا في المباراة النهائية. وتنطلق اليوم مباريات الفرق للعمومي وتحت 17 سنة ويعتبر الأزرق الكبير والصغير مرشحين لإحراز الذهبية بعد المستوي المميز الذي ظهر عليه اللاعبون وسيمثل منتخب 17 سنة إلى جانب الهاشم والمغربي اللاعبان سعد سويد وخالد الفارسي، فيما يمثل ازرق الرجال المزين والتميمي وعلي الرامزي ومحمد التركي.

من جانبه، أعرب لاعب منتخب الناشئين عبدالرحمن الهاشم عن سعادته لتأهله الى المباراة النهائية إلى جانب زميله المغربي، مشيرا إلى ان اهتمام الاتحاد والجهازين الفني والإداري والتهيئة النفسية والفنية أدت إلى احراز لاعبي الازرق أغلب الميداليات، مؤكداً ان الهدف المقبل هو احراز ذهبية الفرق.

