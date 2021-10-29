الأهلي سحق الإسماعيلي

محلية

بدأ الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز بسحق مضيفه الإسماعيلي بنتيجة 4-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى للبطولة. تقدم الأهلي بهدف التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء ثم توهج الوافد الجديد الجنوب أفريقي بيرسي تاو بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و32 واختتم اللاعب أحمد عبد القادر الأهداف في الدقيقة 87 بعدما وضع بصمته الأولى مع الفريق. وحصد الأهلي أول 3 نقاط مع مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بينما تلقى الإسماعيلي الخسارة الأولى مع المدرب العام محمد إبراهيم الذي قاد الدراويش في غياب المدير الفني طلعت يوسف لإصابته بفيروس كورونا. جاءت البداية نارية من الأهلي الذي استغل لجوء الإسماعيلي للضغط المتقدم وشن هجمات متتالية مستغلا المساحات في دفاع الدراويش.