الموت يغيب الفنان الأردني جميل عواد

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غيب الموت الفنان الأردني، جميل عواد، بعد مشوار فني حافل امتد عقودا من الزمن، وفق ما اعلن نقيب الفنانين الاردنيين، حسين الخطيب لوسائل اعلام محلية.

وعواد مولود في مدينة اربد، شمالي الاردن عام 1942 وعرف عنه تميزه في ادوار الحزم والشدة.

ونال الفنان الاردني الراحل شهادة الاخراج السينمائي من جامعة القاهرة، والتحق بالتلفزيون الاردني عند افتتاحه عام 1968، بحسب موقع وزارة الثقافة الاردنية.

وكانت اول مسرحية اخرجها كان اسمها «الغائب»، وكانت هذه باكورة اعمال فنية على صعيد التمثيل والاخراج والتأليف، وتقدر وسائل اعلام اردنية اعماله باكثر من 200 مسلسل تلفزيون و7 أفلام قدمت على مدار اكثر من 40 عاما.

والفنان جميل عواد متزوج من الممثلة الاردنية جولييت عواد التي شاركته العديد من اعماله، ومن ابرز المسلسلات التي شارك فيها جميل عواد: حارة ابوعواد، والمطاريد، ووجه الزمان، وشيء من الماضي، ونمر بن عدوان، والتغريبة الفلسطينية.

وكانت اخر اعماله مسلسل «رياح السموم» الذي انتج عام 2020.

