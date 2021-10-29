خالد الفرج.. شاعر الخليج

الاخيرة

الشاعر يولد متمرداً على كل ما حوله من البلاد والعباد، ويرى المكان الذي يعيش فيه ضيقا حرجا، فهو كالطائر الذي يود الانتقال من غصن الى آخر، اولا قريبا من موطنه وبيته ثم يطير خارج المكان في بلاد الله الواسعة، وهو لا يصبر على حال واحد، فهو كثير الشكوى وكثير التذمر وكثير البكاء والانين، لا يستقر في مكان واحد، كما لو كان الشيطان الرجيم بداخله يقوده رغم ارادته، يود السفر برا وبحرا، عابرا القارات.

لدينا بالكويت نماذج من هؤلاء كالشيخ الجليل عبدالعزيز الرشيد والشاعر محمود شوقي الايوبي، وشاعرنا موضوع بحثنا خالد الفرج! فمن هو؟

إنه خالد بن محمد الفرج الدوسري، ولد بمدينة الكويت سنة 1898م، اطلق عليه الاستاذ محمد علي الطاهر لقب شاعر الخليج والسيد الطاهر هو فلسطيني صاحب جريدة الشورى والتي تصدر بمدينة القاهرة منذ سنة 1921.

نشأ شاعرنا في بيت وافر الخير والنعمة، وتهيأت له كل اسباب الراحة، دخل مثل بقية من هم في مثل عمره مدرسة اهلية المطوع لتعليم القرآن الكريم مع شيء من الحساب وظهرت عليه علامات الذكاء والنبوغ، فوفر له اهله مدرسين خصوصيين لتعليمه ما لم يكن متاحا لدى المطوع وهذا لم يكن يحلم به احد من اقرانه في زمنه، وعند افتتاح المدرسة المباركية سنة 1912 التحق بها، ونظرا لعلمه ونبوغه، اخذ يتخطى كل صفين في سنة واحدة، ما حدا بادارة المدرسة بجعل الشاعر خالد الفرج يعمل مدرسا بها بعد ان كان قبل وقت قصير طالبا فيها.

وفي سنة 1916 غادر شاعرنا خالد الكويت قاصدا مدينة بومباي بالهند بحثا عن الرزق؛ فالهند كانت ولا تزال ارض السحر والعلم والحضارة، وهناك التقى اشخاصاً وعائلات كويتية وخليجية، فاشتغل عند احد كبار تجار الكويت كاتبا، واخذ يتعلم اللغتين الانكليزية والهندية. وهو كرجل شاعر ومثقف ومستنير اسس عملا يتناسب مع عقله وفكره وتوجهاته؛ فقد اسس مطبعة سماها المطبعة العمومية وكان له الوقت الكافي ليقضيه بالقراءة، والقراءة ولا شيء غير القراءة، وفي صيف 1918 يتعرف خالد الفرج على شاب بحريني وطني ثائر ومثقف كبير، في مثل عمره هو عبدالله الزائد، ابن عائلة معروفة بالبحرين، وجد خالد الفرج صورته ونفسه بشخص عبدالله الزائد، كما لو كان ينظر في المرآة؛ مرآة الروح، كانت لديهما الافكار نفسها حول اوضاع العرب وبلدانهم المقسمة بين الانكليز والفرنسيين.

اقترح الزائد على شاعرنا خالد القدوم الى البحرين، وبعد ثلاث سنوات يصل خالد الى الجزيرة في اوائل سنة 1922 في مركب شراعي قادما من الهند، يصل اولا الى ميناء المنامة، ثم بسفينة صغيرة يصل الى المحرق، حيث يعيش الصديق عبدالله الزائد، يسكن الشاعر بمنزل صديقه، وكان وصوله الى المحرق لحظة فارقة في حياته، فاستقبله في النادي الادبي الكثير من ادباء وشعراء البحرين وواجهائها من اعضاء النادي، واقيمت له حفلات الاستقبال والتكريم، حتى وجد خالد الفرج نفسه كأنه بين اهله وذويه، وعلم بعد فترة بوجود عدد كبير من افراد قبيلته الدواسر يسكنون منطقة البديع.

كان حاكم البحرين في تلك الفترة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، والمعتمد السياسي البريطاني لدى البحرين الميجر ديلي. وكان ديلي هذا من اشرس واقوى المعتمدين السياسيين ممن كان قبله او من جاء بعده، كان هذا الميجر يضع القوانين ويغيرها من تلقاء نفسه من دون استشارة احد، وكان يعتقل من يشاء سواء من اعضاء النادي الادبي او من غيرهم، ويزج بهم في السجن او ينفيهم الى الهند. عاش الشاعر خالد الفرج هذه الفترة من حياته في البحرين وتغنى بحبها بقصيدة قالها فيها:

يا درة وسط الخليج تلألأت

وزهت عليه بنورها الوقاد

تلقى النزيل بمثل شهد نخيلها

وتضمه بالصدر والأعضاء

استطاب العيش له في البحرين، فعمل مدرسا بمدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، يدرس اللغتين العربية والانكليزية براتب قدره 150 روبية.

انخرط خالد الفرج في انشطة النادي الادبي بإلقاء القصائد والاجتماع بالادباء العرب الذين يزورون البحرين بين وقت وآخر، كأمثال الثعالبي والشنقيطي، وكان يشارك في الفعاليات السياسية المناهضة للادارة البريطانية في الجزيرة بقيادة الميجر ديلي ولم يكتف خالد بالمشاركة المحلية ضد الانكليز، بل امتد نشاطه الى الكتابة واقامة الصداقات مع كبار المفكرين والصحافيين خارج البحرين، فاستطاع اقناع الكاتب امين الرافعي صاحب جريدة الاخبار المصرية، بفتح صفحاتها للكتابة عن ممارسات الانكليز في البحرين والخليج، ونشرت الجريدة بالفعل الكثير من هذه النوعية من المقالات والأخبار بها، ولما انتقل الرافعي إلى جوار ربه، حزن خالد حزناً شديداً، ورثاه بقصيدة طويلة، نقتطف منها ما يلي:

نشر الحزن على الشرق سحابا

يملأ النفس هماً واكتئابا

خدم الإسلام والشرق بها

خدماً جلي أتاهن احتساباً

ولما لاحظ الميجر ديلي استمرار خالد الفرج في فعالياته، أمر بفصله من عمله بالمدرسة وقطع مصدر عيشه، ولكن أهل البحرين الكرام دائماً لم يتخلوا عنه في فترة عُسره، فعُين موظفاً بسيطاً في بلدية المنامة، ولكن شاعرنا أصبح كالبركان الثائر.. بدلاً من أن يخمد.. ازداد ثوراناً.. وفي المقابل قام الميجر ديلي بخطوات أشد وأقوى على أهل البلاد، فقام أولاً بعزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن كرسي الإمارة، ونفى عدداً من الرجال من عِلية القوم كالسيد عبدالرحمن الزياني وهو شيخ كبير السن إلى الهند، وبعد أربعة اعوام من نفيه توفي الزياني في بلاد الغربة بعيداً عن تراب الوطن، فأنشد خالد الفرج هذه القصيدة يقول فيها:

بطل الجهاد ضحية الأوطان

لك في الشهادة رُتبة الرضوان

خفقت لنعيك في البحرين ضمائر

فوق الخدود أسلن دمعاً قاني

متحيرون سؤالهم وجوابهم

بالهمس مات الأوحد الزياني

واستمر اضطراب الوضع في البحرين ولكن نشاط خالد الفرج وأعضاء النادي لم يتوقف، فينتهز النادي فرصة تنصيب الشاعر أحمد شوقي أميراً للشعراء العرب عام 1927، فيقرر الاشتراك في تكريمه باسم البحرين، فيجمعون التبرعات، وصنعوا نخلة من الذهب الخالص ذات عروق منضدة باللؤلؤ الثمين، ويرسل النادي هذه الهدية إلى أمير الشعراء مصحوبة بهذه الأبيات من الشعر:

من منبت الدر تسليم وتكريم

لشاعر اللغة الفصحى وتفخيم

حياك من دارنا البحرين لؤلؤها

والنخل إذ بسمت فيه الأكاميم

وفي عام 1928 شهدت البحرين المزيد من الأوضاع المضطربة، فأغلق النادي الأدبي، وضاقت بريطانيا ذرعاً بخالد الفرج ونشاطه بالنادي وخارجه، فقررت السلطات إنهاء شهر العسل هذا، وابعاده عن البحرين إلى بلاده الكويت، خاصة أنه لم يكن من مواطني هذه الجزيرة أصلاً.

وفي الكويت، أقنع صديق له هاشم الرفاعي بأن يصاحبه بالسفر إلى السعودية، وعمل شاعرنا خالد مع صديقه في إدارة مالية القطيف، ولما عرف الملك عبدالعزيز بوجوده في بلاده، طلب مقابلته، ورحب به أشد الترحيب أثناء اللقاء في قصره.

وأمره بإدارة بلدية الإحساء، ثم بلدية القطيف، وازدادت شهرته في جميع أنحاء الجزيرة والخليج، وبدأ يُلقي المحاضرات من دار الإذاعة، وبعد ذلك استقال من منصبه واستقر في مدينة الدمام، وأسس مطبعة سماها المطبعة السعودية.

ولشاعرنا الفرج عدد من الكتب مثل أحسن القصص وعلاج الأمية في تبسيط الحروف العربية، وكتاب الخبر العيان في تاريخ نجد وما جاورها من البلدان ورجال الخليج وتولى الفرج جمع وشرح ديوان عبدالله الفرج.

وسافر خالد الفرج إلى دمشق، وبعد سنتين وفي عام 1945 توفاه الله في لبنان لإصابته بقرحة المعدة.. والطير الشادي والشاعر الثائر لم يتوقف عن الانشاد إلا بعد أن بخلت عليه الأيام ببعض السنوات، وبخل عليه قلبه بمزيد من النبضات وفي لبنان كانت النهاية.. وكما هو معلوم للجميع، لا تدري نفس بأي أرض تموت.

