غلق المحاجر

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا الاربعاء الماضي ولم تسجل أي حالة وفاة مع تسجيل 38 حالة شفاء وبلوغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 4 حالات فقط في حني وصل اجمالي عدد الحالات في األجنحة الى 21. كما عملت الوزارة على انهاء العمل رسميا في مستشفى الخيران الميداني والذي كان مخصصا لاستقبال الحالات المصابة بـكورونا. من جهته أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي بالجهود التي بذلتها قوة الواجب في تأمين فنادق الحجر المؤسسي. جاء ذلك خلال استقباله القوة بعد انتهاء مهمتها التي امتدت على مدار 230 يوماً وعودتها الى مواقعها في معسكر الصمود. وشكر الرفاعي القوة لما قاموا به من جهود كبيرة لمدة جاوزت سبعة الأشهر قاموا خلالها باسناد وزارة الداخلية ووزارة الصحة من خلال تأمين فنادق الحجر المؤسسي. ودعا الوكيل المنتسبين الى الاستعداد الدائم وتنمية الخبرات التي اكتسبوها من العمل الميداني لمد يد العون الالى أجهزة الدولة في أي حالات طوارئ مستقبلية