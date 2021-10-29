بلدية حولي نقلت 3700 متر من المخلفات

وطن النهار

أعلنت بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع البلدية بجولة ميدانية لتنظيف جنوب السرة. وفي هذا السياق اكد مراقب النظافة العامة بفرع بلدية المحافظة مبارك المجاوب بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسة والداخلية ورفع كل المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق فضلا عن استبدال الحاويات القديمة بأخرى جديدة. وأشار الى ان الجولة التي ترأسها وأشرف على تنفيذها مساء امس بمناطق جنوب السرة بمشاركة رئيسة مسؤولة مراكز النظافة بالمحافظة زهراء عرب قد اسفرت عن رفع ونقل 3726 م3 من المخلفات.