حمد الجابر: تمكين حماة الوطن من مهامهم وواجباتهم

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أهمية التدريب في حالة السلم للمحافظة على درجة الجهوزية والاستعداد لوحدات الجيش والارتقاء بمستوى وكفاءة منتسبيها القتالية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع عقب حضور الشيخ حمد الجابر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي فعاليات اختتام تمرين (الدانة 21) والذي نفذته القوة البحرية بقاعدة محمد الأحمد البحرية في منطقة الجليعة خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الحالي بمشاركة عدد من الوحدات التابعة.

وشدد وزير الدفاع -بحسب البيان- على أهمية وضع الخطط والبرامج التدريبية ورسم خارطة طريق تقوم على عنصري التأهيل والتدريب لمواكبة ما تشهده قواتنا المسلحة من عمليات تطوير وتحديث في مجالي التسليح والتجهيز ليتمكن حماة الوطن من أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

بدأت فعاليات اختتام التمرين بكلمة لآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي رحب فيها بالحضور تلاها تقديم إيجاز مفصل عن مراحل التمرين ومجرياته وأهدافه المتمثلة في رفع الجهوزية القتالية وتطبيق الخطط المعدة للتعامل مع مختلف الأحداث البحرية، بالإضافة إلى تدريب منتسبي القوة على العمل الجماعي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الفردية.

بعد ذلك شهد الحضور عرضا تدريبيا عمليا لتطهير الألغام البحرية وتطبيق عمليات الإبرار البحري باستخدام سفن الإنزال ومشاركة قوات من مشاة البحرية تتقدمهم قوات المهام الخاصة وتساندهم طائرات الإسناد البحري.

وفي اختتام العرض أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بما شاهده من مستوى متقدم وأداء متطور للمشاركين في التمرين والذي يعكس حجم ما يتمتعون به من قدرات ومهارات وإمكانات.

وأعرب عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوة البحرية الذين يقفون صفا واحدا مع إخوانهم منتسبي الجيش في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره والسمع والطاعة لقائده وربانه صاحب السمو أمير البلاد.

داعياً منتسبي القوة البحرية إلى المحافظة على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها ومواصلة العمل والبذل لبلوغ المستويات المنشودة من الكفاءة والمهارة في الاداء سائلا المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار الوطن في ظل القيادة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر فعاليات اختتام التمرين رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف وعدد من كبار قادة الجيش ووزارة الداخلية.

