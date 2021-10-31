بهزاد: برنامج علمي مكثَّف لمدربي تغيُّر المناخ

وطن النهار

كشفت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عن مبادرتها بإطلاق برنامج تدريبي مكثف لتدريب مدربين في تغير المناخ في إطار تعزيزها ادوار منظمات المجتمع المدني الداعمة والمعززة لمبادرة الشرق الاوسط الاخضر وتشكيل اول تحالف لمكافحة التغير المناخي. وقالت الامينة العامة جنان بهزاد ان «الجمعية وهي تعلن عن تنظيم برنامج تدريب علمي مكثف لتدريب مدربين في تغير المناخ يقدمها نخبة من المدربين من مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي التخصصي لتدريب كوادر عربية من مختلف الدول العربية تدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط وتوفير منصة تجمع بين المعرفة والموارد البشرية المتخصصة، لمواجهة تحديات المناخ وخلق فرص جديدة للوظائف الخضراء وصنع مجالات جديدة ووظائف مستقبلية بمهارات علمية ورفع جودة الحياة من خلال تحسين البيئة».

محو الأمية

وأكدت بهزاد ان «الجمعية بدأت قصة نجاحها في التوعية بالتغير المناخي منذ عقد اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» وصندوق البيئة العالمي عام 2013 للتوعية في البلاغ الوطني الأول، واستمر التعاون باتفاقية ثانية سنة 2017، والتي قدمت فيها الجمعية حملة مختصة، سميناها «حملة محو أمية تغير المناخ» التي أنتجت في نهايتها من الخبرات العلمية والمهنية منهجا تعليميا للتوعية والتدريب على التأقلم مع تغيرات المناخ، وهو عبارة عن دليل يقدم حلولاً مدرسية ومجتمعية قابلة للتطبيق لمواجهة تغير المناخ». وأوضحت ان «مبادرة الشرق الاوسط الاخضر لها تأثير في العالم اجمع، وتحقق الاهداف العالمية التي يسعى العالم للوصول إليها من الحد من الانبعاثات الغازية وهي خطوة استباقية للقرارات التي ستصدر في قمة المناخ المقبلة في نوفمبر المقبل والتي سيكون في مجملها قرارات صادمة للعالم للتغير المتعلق بالتمويل والطاقة والتنقل والصناعات الثقيلة والتي ستشكل عقدا جديدا للعمل المناخي».

أزمة عالمية

وبينت أن «هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه أزمة المناخ العالمية وتسعى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتحقيق الكثير من الأهداف ودفع عجلة مكافحة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الغازية بتخفيض 60%، من معدلات الانبعاثات الكربونية ستكون المملكة قائدة للحقبة الخضراء المقبلة»، لافتة الى انه «من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء ما سينعكس إيجابا على انتعاش الاقصاد الاخضر بفرص التمويل وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة في المنطقة».

