فريق الغوص: رفع مخلَّفات من الشواطئ

وطن النهار

أنجز فريق الغوص الكويتي المرحلة الاولى لمشروع رفع المخلفات البلاستيكية وشباك الصيد المهملة والاخشاب والقوارب الغارقة في الشواطئ والجزر بانتشاله 80 طنا منها خلال فترة الصيف بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والاهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ «كونا» ان تعاون تلك الجهات في رفع المخلفات وتنظيف السواحل يعكس المسؤولية المجتمعية وحب البيئة الكويتية والحرص على نظافتها وحمايتها من التلوث.

وأشاد الفاضل بالجهود البيئية التي تقدمها الفرق التطوعية وغيرها من الجهات لرفع الضرر عن البيئة البحرية، مؤكدا انه رغم الطقس الحار وجائحة «كورونا» فقد استمر الفريق بعمله بكل تفان وقام بالكثير من العمليات البحرية الناجحة لإنقاذ البيئة من هذه المخلفات.

وذكر أن الفريق يستجيب فورا لرفع أي تجمع للمخلفات يشاهدها أعضاء الفريق أو رواد الشواطئ ويبدأ بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية والمتطوعين لإنجاز هذا العمل كما ينظم الفريق الكثير من الفعاليات التطوعية مع الجهات الاهلية والتي كان آخرها تنظيف ساحل أبراج الكويت مع الجالية الهندية.

واشار الفريق الى علاقاته الدولية ومشاركاته مع الكثير من المنظمات المهتمة بحماية البيئة البحرية مثل منظمة حماية الشواطئ العالمية غير الربحية، ومقرها العاصمة الأميركية.

