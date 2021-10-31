متضامنون مع د. حسين جرخي: الحادثة لن تمر مرور الكرام

وطن النهار



في وقفة تضامنية مع الدكتور حسين جرخي، طالب عدد من المواطنين وزملاء جرخي بوضع حد لمظاهر العنف في البلاد وبأخذ حق زميلهم من الشخص الذي دهسه متعمدا، مطالبين بايقاع اقسى العقوبات عليه. وعدد المتضامنون مآثر الدكتور حسين جرخي، مؤكدين أنه صاحب دين وخلق ومتفانٍ قي عمله وتشهد له فترة الجائحة بالكثير من الأعمال الوطنية والانسانية من خلال اصراره على المبيت في مقر عمله لمتابعة مرضاه وكذلك عند انتقاله للعمل في مركز التطعيم.

وعبر المتضامنون خلال وقفتهم التي أقيمت عصر أمس أمام مقر عمل جرخي في مركز التطعيم بمشرف عن تعاطفهم مع أهله ومحبيه، مؤكدين ان الحادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام وأنه لا يمكن الالتفات الا ما يدعيه المجرم من أنه مريض نفسي، موضحين ان الامر أصبح لا يمكن السكوت عنه. ورفع المتضامنون اكفهم للمولى عز وجل ان يشفي د. حسين جرخي وان يسترد عافيته ليعود لأهله ومحبيه.

