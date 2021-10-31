«الدولية لأمراض المخ» منحت أبو الحسن عضويتها

وطن النهار

منحت جمعية العناية الحرجة لأمراض المخ والأعصاب عضو هيئة التدريس في كلية الطب في جامعة الكويت استشاري التخدير والعناية المركزة الطبيب الكويتي ياسر أبو الحسن عضويتها ليصبح اول من يحصل عليها من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقال أبو الحسن بهذه المناسبة في تصريح لـ«كونا» إن الجمعية الدولية كرمت خلال فعاليتها السنوية التي اقيمت هذا العام في مدينة شيكاغو الأميركية 25 طبيبا يعملون في هذا المجال من جميع انحاء العالم ومنحتهم عضويتها.

وأضاف «هذه المرة الاولى التي يكون للكويت مقعد في هذا المجتمع الطبي العالمي المتخصص ويعد انجازا عالميا يضاف الى قطاع الرعاية الصحية بالكويت الذي يسعى دائما للتطور والوصول لمستوى الدول المتقدمة في هذا المجال».

وحول كيفية حصوله على هذا التكريم اوضح أبو الحسن «ان هذا المجهود متواصل منذ حصولي على شهادة الاستشهاد الرئاسية قبل عامين في كندا حيث تشترط المعايير اثبات تاريخ طويل لتطوير برنامج متخصص فضلا عن الريادة في مجال الرعاية الصحية حيث يجب ان يكون المتقدمون على استعداد لإظهار انجازاتهم التي تستحق الاعتراف الوطني او الدولي».

