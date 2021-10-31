«الصحة» بحثت آثار «كورونا» على سلامة الجيوب الأنفية

وطن النهار

قالت وزارة الصحة أمس ان المؤتمر الـ43 لجراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة استعرض أبرز التقنيات المتطورة في جراحات الأنف والأذن والحنجرة.

وذكر رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في الوزارة مدير مركز زين رئيس المؤتمر الدكتور مطلق السيحان في تصريح صحافي ان المؤتمر الذي عقد على مدى يومي 29 و30 الحالي (اونلاين) برعاية وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح يعد منصة مهمة لتوفير فرص للتعاون وبناء جسور للتواصل مع الخبراء والمتخصصين في مجال طب الأذن.

وأوضح ان المؤتمر شهد مشاركة استشاريين عالميين فضلا عن المشاركة المتميزة من المستشارين والأطباء الكويتيين ما جعله حدثا مهما لتبادل المعرفة والخبرة ومكانا لتمكين الخبراء من مواكبة أحدث الدراسات والنتائج في هذا المجال السريع التطور.

وأضاف ان المؤتمر تناول التقنيات الجراحية الحديثة في زراعة القوقعة والجراحات الدقيقة للاذن واحدث التقنيات المستخدمة في زراعة القوقعة وتركيب الاجهزة السمعية فضلا عن استعراض كل ما هو جديد في جراحات الأنف والمناظير وقاع الجمجمة كما استعرض أبرز الأبحاث الطبية والتطورات العلاجية والتقنيات الرائدة التي يستخدمها كبار الجراحين والأطباء والخبراء.

وأشار الى ان جلسات المؤتمر سلطت الضوء على الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) على الجيوب الأنفية والأمراض الناتجة عنها وكيفية علاجها جراحيا فضلا عن عرض فيديوهات لمختلف العمليات الجراحية ونقل بث حي للعمليات الجراحية من مركز زين. وقال السيحان إن مؤتمر هذا العام الذي لاقى حضورا كثيفا من أطباء وزارة الصحة والقطاع الخاص واطباء البورد الكويتي وطلبة كلية الطب يمنح المشاركين فيه 16 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر لافتا الى أنه شهد اقامة ورشتي عمل خاصتين بالتأهيل بعد عمليات زراعة القوقعة.

