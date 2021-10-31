«الرسالة الإنسانية» صادقت على التقريرين الإداري والمالي

وطن النهار



عقدت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية، الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2019/2020، وذلك وفق الاشتراطات الوقائية المعتمدة من السلطات الصحية بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العتيبي، حيث صادق أعضاء الجمعية العمومية على التقريرين الاداري والمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 بعد اكتمال النصاب المنصوص عليه بالنظام الأساسي، وتم اختيار مراقب الحسابات للدورة الجديدة عن السنة المالية المقبلة. في هذا السياق، أكد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس قسم الجمعيات الثقافية بالانابة محمد العتيبي، أن الجمعية العمومية لجمعية الرسالة الانسانية الوطنية وافقت بالاجماع على التقريرين الاداري والمالي وكذلك على مكتب التدقيق المحاسبي وبند الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم اجراء الانتخابات لمجلس الادارة الجديد بحسب النظام الأساسي للجمعية مبينا أنه تم اعتماد اعضاء مجلس الادارة الجديد بالتزكية.

ولفت العتيبي، إلى أنه تم الانتهاء بنجاح من عقد جمعيات عمومية واجراء الانتخابات لما يقارب 20 جمعية نفع عام معتمدة الاشهار في الوزارة من أصل 150 جمعية، انطلاقا من جمعية المعلمين التي تعد من اكبر جمعيات النفع العام من حيث الاعضاء الذين يتجاوز عددهم الـ 10 آلاف عضو، وذلك وفق الاجراءات الصحية.

الجدير بالذكر أن الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية جاءت بناء على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن اجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد واجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد.

