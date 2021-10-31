نادي السيدات للدراجات الآلية نظَّم تجمعاً

وطن النهار

نظم نادي السيدات للدراجات الآلية الكويتي تجمعه السنوي الثامن لنشر الوعي المجتمعي حول سرطان الثدي وسبل الوقاية منه تزامنا مع دخول الكويت إلى المرحلة الخامسة من خطتها لمكافحة مرض (كوفيد 19).

وقدم مئات الدراجين الذين اجتمعوا في منطقة أبراج الكويت مصطحبين معهم أنواعا مختلفة من الدراجات النارية عرضا حيا ملفتا وجهوا من خلاله رسالة توعوية يسعى الحدث إلى إيصالها لأفراد المجتمع لاسيما النساء منهم لرفع نسبة الوعي بسرطان الثدي وضرورة الفحص الدوري لاكتشافه مبكرا.

وفي السياق قالت العضوة في النادي منذ عام 2014 رازان ياسين في تصريح لـ (كونا) ان النادي منذ انشائه يسعى لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة والمشاركة في المحافل ذات الصلة ايمانا بأهمية المشاركة المجتمعية مبينة ان شعار التجمع هذا العام هو (الاستسلام ليس هو الحل والوقاية خير من العلاج).

واعتبرت ياسين ان ابتعاد المريض عن المجتمع لاسيما مرضى سرطان الثدي سيسهم بشكل مباشر بتفاقم المرض مؤكدة ان الدعم النفسي يعد أسلوبا فعالا في التخفيف من وطأة المرض ويسهم في عملية العلاج.

وأكدت مجموعة من السيدات في النادي والحضور أهمية الدعم النفسي للمرضى داعيات جميع الحضور الى ضرورة الفحص الدوري والمبكر للمرض ونقل رسالة التوعية هذه لأكبر عدد من أفراد المجتمع.

وفي السياق دعا عدد من قادة نوادي الدراجات الآلية هواة هذه الرياضة الى الانضمام إلى الأندية المختلفة الموجودة في دولة الكويت سواء تلك التي تأسست في الكويت أو الأندية التي تمثل أندية إقليمية ودولية.

وأوضح هؤلاء ان من أهم اهداف هذه الأندية خلق بيئة عائلية للهواة والتوعية المباشرة باستخدام الدراجات النارية بالطرق الصحيحة والسليمة واتباع تعليمات السلامة والقواعد المرورية في البلاد.

بدوره أكد رئيس نادي (كويت هوكس) جمال حيدر لـ(كونا) أهمية اتباع إجراءات السلامة اثناء ممارسة هواية ركوب الدراجات مبينا ان من أهداف التجمع الأسبوعي لناديه وتجواله في أرجاء الكويت رفع الوعي بالسلامة المرورية والاستخدام الصحيح للطريق من قبل الدراجين.

وأضاف حيدر ان الفريق يسعى لأن يكون مثالا يحتذى في معايير السلامة المرورية والالتزام بالقوانين المرورية مشيدا بالدور الحكومي ممثلا بوزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة موكب النادي الأسبوعي والفعاليات المختلفة التي تنظمها الأندية المماثلة.

