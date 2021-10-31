639 ألف عامل منزلي والهندية في المقدمة

مال وأعمال

اوضح «الشال» ان نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 639 ألف عامل (651 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 314.5 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 324.5 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 210 آلاف عامل (215 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 137 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة

47.3 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.6 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.4 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.3 % وأدناها 0.2 %.

بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.3 % من جملة تلك العمالة، ثم بنين وساحل العاج بنسبة 0.3 %

و0.2 %على التوالي.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 767 ألف عامل، أي ما نسبته 29.9 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.7 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية.

