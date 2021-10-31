1799 ديناراً متوسط راتب المواطن و1252 للمواطنة

مال وأعمال

قال تقرير الشال ان آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 تشير الى أن حجمها بلغ نحو 1.930 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.947 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 639 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.569 مليون عامل (2.599 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من عام 2021 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من عام 2021).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1872 دينارا (1869 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1304 دنانير (1306 دنانير في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بحدود 43.6% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 769 دينارا (759 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 688 دينارا (685 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 11.7%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينارا (1534 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 728 دينارا كويتيا (722 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6% لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1519 دينارا (1497 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 18.8% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1799 دينارا (1791 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1252 دينارا (1251 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبقى الفارق لصالح الذكور ثابتاً وبنحو 43.7%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 309 دنانير (306 دنانير في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 471 دينارا (468 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.7%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1482 دينارا (1479 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 327 دينارا (324 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021).

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 346.6 ألف عامل (338.5 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (72.9 ألف عامل في نهاية الربع الأول من عام 2021) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.6% عمالة حكومية و17.4% عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.6%، إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.5% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المزوّرة.

