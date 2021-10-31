«المالية» : 0.5 % نسبة تعيينات ذوي الاحتياجات

مال وأعمال



كشفت وزارة المالية عن التزامها التام تعيين ترشيحات ديوان الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة الى أن نسبة المعينين حالياً من تلك الفئة 0.5 في المئة من إجمالي موظفي الوزارة.

وبينت الوزارة أنه لم يجر تحقيق نسبة 4 في المئة لتلك الفئة بسبب عدم ترشيحات من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل بالوزارة. كما أشارت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى أنه لم تُحقق نسبة 4 في المئة في تعيينات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لغياب الترشيحات من الكويتيين المؤهلين فنياً من قبل ديوان الخدمة.

كما أبدت جميع الجهات التابعة لوزارة المالية التزامها تعيين المؤهلين فنياً من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل لديها بعد ترشيحات الديوان.

