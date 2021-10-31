loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

100 دينار رسم حضور «التجارة» عموميات الشركات


أصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالله عيسى السلمان قراراً وزارياً يقضي باضافة مادة جديدة للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 والخاص بالضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماع عموميات الشركات وحضور ممثلي وزارة التجارة وتقضي بتأدية من يطلب حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة اجتماع الجمعية العمومية للشركات رسماً قدره 100 دينار لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية. كما اصدر قراراً بإضافة 4 أنشطة تجارية جديدة هي: التعاقد مع الفنيين والممرضات، والبيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية، والبيع بالتجزئة لمستلزمات الحيوانات وأطعمتها، ومكتب غسل وتلميع السيارات في مواقف المجمعات التجارية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة