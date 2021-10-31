100 دينار رسم حضور «التجارة» عموميات الشركات

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة د. عبدالله عيسى السلمان قراراً وزارياً يقضي باضافة مادة جديدة للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018 والخاص بالضوابط المنظمة لقبول محاضر اجتماع عموميات الشركات وحضور ممثلي وزارة التجارة وتقضي بتأدية من يطلب حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة اجتماع الجمعية العمومية للشركات رسماً قدره 100 دينار لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية. كما اصدر قراراً بإضافة 4 أنشطة تجارية جديدة هي: التعاقد مع الفنيين والممرضات، والبيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية، والبيع بالتجزئة لمستلزمات الحيوانات وأطعمتها، ومكتب غسل وتلميع السيارات في مواقف المجمعات التجارية.