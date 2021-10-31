نواف سعود الصباح.. إنجازات عالمية بتطلعات مستقبلية

مال وأعمال



منذ توليه عدداً من المناصب القيادية في القطاع النفطي وهو يثبت كفاءة منقطعة النظير جعلته محط أنظار المسؤولين، شعاره العمل في صمت، وإنجازاته شاهدة عيان، تجده يتصدى للأزمات التي تواجه الأماكن التي يتولاها محولاً إياها من محنة إلى منحة تستفيد منها المواقع التي تولى مسؤوليتها.

سيرة ذاتية

الشيخ نواف سعود الصباح يتولى حالياُ منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية Q8 والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية كوفبيك، ما يجعله المسؤول عن القرارات الاستثمارية الخارجية للقطاع النفطي التي تشكل إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية القطاع النفطي 2040.

وتتركز خبرة الشيخ نواف سعود الصباح في معاملات الشركات الدولية وإدارة الشركات وتحليل سياسات الطاقة وأمن الطاقة.

وقد شغل مناصب عدة في مؤسسة البترول الكويتية، أبرزها منصب نائب المدير الإداري والمستشار العام، ومدير مكتب المؤسسة في واشنطن بين 2002 و2004، ومستشار قانوني أول في قسم الشؤون القانونية للشركات بين 1999 و2002.

كما عمل محامياً في شركة دن أند كراشر في لوس أنجلوس،وعضواً في مجلس إدارة أم إي جلوبال في الكويت.

وقد حصل الشيخ نواف على بكالوريوس في الشؤون العامة والدولية من جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس من كلية الحقوق جامعة هارفارد.

تحديات كبيرة

كانت التحديات كبيرة حين تولى الشيخ نواف سعود الصباح منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية Q8، بالإضافة لمنصبه رئيساً تنفيذياً بالوكالة في الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية كوفبيك اللتين تمثلان الذراع الاستثماري الخارجي لمؤسسة البترول الكويتية وواجهة الكويت مع العالم الخارجي.

وتكمن التحديات في كيفية التعامل مع جائحة كورونا والتي واكبها تراجع كبير في أسعار النفط الخام عالمياً، الأمر الذي تطلب حصافة وخبرة في مواجهتها والخروج الآمن في مواجهة تلك التحديات.

تقلبات كبيرة

يشير الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كوفبيك الشيخ نواف سعود الصباح إلى أن الكويت ورغم جائحة كورونا نجحت في التكيف مع تلك الأزمة وتداعياتها رغم الضرر الكبير الذي ألحقته بالاقتصاد العالمي في مختلف القطاعات، مضيفاً اضطرت شركتا النفط العالميتان لاجتياز تقلبات كبيرة في 2020، لكنهما نجحتا في التكيف وسط تعقيد المشهد الاقتصادي المتغير.

تحديات كوفبيك وQ8

وحول التحديات التي واجهتها الشركتان، أشار إلى أن التحدي الأول تمثل في الحفاظ على سلامة وصحة وأمن القوى العاملة لدينا في جميع أنحاء العالم، وكان التحدي الثاني الحفاظ على الأعمال التجارية تحت أشد الضغوط الاقتصادية التي واجهتها الشركتان على الإطلاق.

وأشار أنه بالنسبة لشركة كوفبيك، فإن التحديات تعلقت بالانخفاض الكبير في سعر النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق الإيرادات، وكانت شركة نفط الكويت محكومة باتفاقية أوپيك، لكن هذه الاتفاقية لم تنطبق على العمليات الدولية مثل عمليات شركة كوفبيك، وبالتالي فقد تمكنا من الاستمرار في الإنتاج.

انتعاش الأسعار

يقول الشيخ نواف: تمكنا من الحفاظ على الإنتاج لسببين أولهما عدم خضوعنا لاتفاق أوپيك+، والثاني للتوقعات بأن ثمة انتعاشا وشيكا في الأسعار.. ووجهنا أنفسنا لذلك، ومع ذلك كان لابد من اتخاذ قرارات صعبة نتيجة الانكماش الدراماتيكي في الأسعار وكان علينا النظر بعمق في برامج الإنفاق الرأسمالي.

وفيما يتعلق بشركة البترول الكويتية العالمية التي تعمل في مجال تكرير وتسويق الوقود وزيوت التشحيم وغيرها من المنتجات البترولية تحت العلامة التجارية Q8، فقد واجهت مجموعة كاملة من التحديات مع تعثر الاقتصاد العالمي نتيجة الجائحة ما أدى الى انهيار هوامش التكرير بالإضافة إلى المشكلات اللوجستية.

وأشار إلى أن الشركة تدير حوالي 4700 محطة خدمة بطريقة مختلفة تماما، حيث كان الناس يتسوقون من محلات البقالة الكائنة في محطات التزود بالوقود لدينا لأنهم أرادوا تجنب محلات السوبر ماركت الكبيرة المزدحمة، فيما اضطرت المتاجر والمقاهي الأخرى إلى الإغلاق، ووجدنا أن الإيطاليين كانوا يسيرون إلى محطاتنا للحصول على احتياجاتهم اليومية من الإسبريسو.

وأضاف قائلاً: في وقت من الأوقات، كنت أمزح بالقول إننا كنا نبيع الكثير من الإسبريسو بل ربما أكثر مما نبيع من الوقود، فقد عملت متاجرنا الصغيرة بسرعة كبيرة لتغيير عملياتها وبدأت في تخزين المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة والخبز الطازج لتلبية طلب عملائنا.

وأدى التحول الدراماتيكي في سلوك الأشخاص إلى أن تصبح الأعمال غير المتعلقة بالوقود محركا قويا لمؤشرات الأداء الرئيسية التي ارتفعت بشكل صاروخي لتسجل أداء أفضل بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. وانتهت مجلة ميد حديثها مع الشيخ نواف، انه من خلال العمليات في مجموعة متنوعة من الأسواق والتكامل الرأسي الذي يمتد من المحطات الأمامية لمحطات الوقود إلى المصافي وحقول النفط، فإنه يعتقد أن الشركتين في وضع جيد يمكنهما من التوسع في المستقبل وتحقيق أقصى استفادة من تعافي قطاع النفط والغاز في مرحلة ما بعد كوفيد- 19. وفيما يتعلق بالاندماج بين كوفبيك وQ8، أشار الشيخ نواف سعود الصباح إلى أن العمل على هذا الملف يسير على قدم وساق.

وذكر الصباح في مقابلة أجرتها مجلة ميد معه أنه يمكننا أن نرى الكثير من أوجه التآزر المالي، لذا فمن المنطقي المضي قُدُماً في هذا الاندماج بأسرع ما يمكن.

ويتوقع أن تخفض الخطة التكاليف وستدمج الكثير من الشركات التي تسيطر عليها الدولة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.

فضلاً عن أن عمليات الاندماج قد تخفض عدد الشركات الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة في القطاع من 8 إلى 4 شركات. وتشير التقديرات إلى أن خطة إعادة الهيكلة الأوسع بناء على الدراسة قد تستغرق نحو 24 شهراً للتنفيذ، ولكن هناك مجالا كبيرا لتأخير إنجاز المشروع بسبب تعقيده.

