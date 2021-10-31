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مال وأعمال

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فرص مغرية مع الهبوط الحاد لـ«بيتكوين»


أبدى العديد من المحللين الماليين اعتقادهم بأن الهبوط الحاد الذي سجلته العملة المشفرة بيتكوين ، عندما فقدت أكثر من خمسة آلاف دولار من قيمتها، إنما هو تمهيد لفرص استثمارية خاطفة وأرباح كبيرة يمكن تحقيقها. ولفت تقرير نشرته جريدة «ديلي إكسبرس» البريطانية، إلى أن هبوطاً حاداً ومماثلاً شهدته «بيتكوين» في السابق بعد أن كانت قد تجاوزت مستوى الستين ألف دولار لأول مرة في تاريخها خلال شهر مارس الماضي، أي قبل نحو سبعة أشهر، لكن ذلك الهبوط كان فرصة للدخول في السوق وتحقيق الكثير من المستثمرين أرباحاً مالية كبيرة.


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