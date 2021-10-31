9.2 ملايين دينار أرباحاً صافية لبنك «وربة» في 9 أشهر

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن تحقيق صافي أرباح بلغت 9.2 ملايين دينار، خلال فترة تسعة الأشهر الاولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 180 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم الواحد عن نفس الفترة 2.7 فلس.

وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 34.7 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل 45.209 مليون دينار، بنهاية الربع الثالث بنسبة نمو 61 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الايراد، حيث انخفضت لتبلغ 32% بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 40% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع اجمالي الموجودات ليصل الى 3.6 مليارات دينار، وكذلك ارتفعت حسابات المودعين بنهاية الربع الثالث لتصل الى 2.4 مليار دينار.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للبنك، عن فترة التسعة أشهر الاولى من العام الجاري 2021، قال رئيس مجلس الادارة في بنك وربة عبدالوهاب الحوطي يسرني الإعلان عن محافظة بنك وربة على أدائه القوي خلال فترة التسعة أشهر الاولى من العام الجاري، مسجلا صافي ربح بلغ 9.2 ملايين دينار كويتي، حيث تشهد هذه النتائج على سياسات بنك وربة السليمة، وممارسات الإدارة الحصيفة، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك المبنية على تعظيم القيمة لمساهمينا.

وأضاف: مع المضي قدما نحو المستقبل، سيواصل البنك التركيز على المحاور الأساسية التي تتضمن تعزيز نمو شريحة الخدمات المصرفية للشركات، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى زيادة حصتنا السوقية في جانب الخدمات المصرفية للأفراد من خلال استهداف شريحة العملاء الشباب وأصحاب الثروات، ودعم مختلف مبادرات مصرفنا التي تهدف إلى تعزيز كفاءتنا وقدرتنا التنافسية.

وأكد الحوطي على دور وربة الفاعل في إصدارات الصكوك لكثير من البنوك والشركات المحلية والعالمية، منوها إلى قياده وادارة البنك في ترتيب التمويلات، واصدار العديد من الصكوك خلال فترة تسعة الأشهر الاولى من العام الحالي.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم ان بنك وربة يعتزم زيادة رأسماله بقيمة 42.5 مليون دينار أي بإصدار أسهم جديدة بنحو 425 مليون سهم بسعر اكتتاب للسهم يبلغ 195 فلساً للسهم الواحد، بواقع 100 فلس قيمة اسمية و95 فلساً علاوة إصدار.وستدر الزيادة في رأس المال على بنك وربة 82.9 مليون دينار كسيولة اضافية سيتولى استخدامها في تدعيم أنشطته التشغيلية المصرفية وتعزيز القوة الرأسمالية للبنك. وسيبلغ رأسمال البنك بعد عملية الزيادة 200 مليون دينار موزع على مليارَي سهم.

وستطرح الزيادة للمساهمين وفق حق الأولوية وسيكون لغير المساهمين حق الاكتتاب في حال وجود فائض أسهم لم تتم تغطيته. وتابع قائلا: بعد أن حصل بنك وربة على موافقة بنك الكويت المركزي، على زيادة رأسماله، يقوم حاليا باتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بالزيادة، من موافقات الجمعية العامة غير العادية للبنك وهيئة أسواق المال، بعدها سيتم تحديد مواعيد الاستحقاق، واستدعاء الزيادة. وأوضح الغانم أنه وفي إطار خطة وربة المستمرة للتحول الرقمي فإنه يُكرس مكانته الريادية كبنك المستقبل بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية ومنها انضمامه إلى برنامج ديجيتال فيرست، الذي أطلقته شركة ماستركارد، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المدفوعات، ليصبح بذلك أول شريك معتمد لهذا البرنامج في الكويت، ويأتي انضمام وربة لهذا البرنامج ضمن إستراتيجية البنك الرقمية، التي تطمح لتقديم حلول مصرفية، رقمية يكون فيها البنك أقرب لعملائه.

