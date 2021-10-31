«زين» شاركت في القمة العالمية للطاقة الرقمية

مال وأعمال

شاركت زين في القمة العالمية للطاقة الرقمية 2021، التي نظّمتها شركة هواوي على هامش معرض جيتكس في دبي، إذ تهدف هذه القمة إلى تمكين المؤسسات من اغتنام الفرص الكامنة في الطاقة المتجددة من خلال الاعتماد على التقنيات الرقمية، لتحقيق أهداف الاستدامة.

وذكرت زين أنها تشارك في الجهود العالمية التي تتناول أعمال الطاقة الرقمية، حيث الآمال معقودة على دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الطاقة للتخلص من الانبعاثات الكربونية، حيث تتطلع إلى نجاح هذه الجهود التي تسعى إلى دمج التقنيات الرقمية والكهربائية لتوليد الطاقة الآمنة، التي بدأت تشهد تسارعا أكبر بعد الجائحة، مبينة أن القطاعات التكنولوجية تبحث في الوقت الحالي الاعتماد على الطاقة الآمنة، خصوصا مع مرحلة التعافي الاقتصادي في مساهمة منها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت إيمان الروضان الرئيسة التنفيذية في شركة زين الكويت على هامش مشاركتها في أعمال قمة الطاقة الرقمية: تدرك شركة زين أن مخاطر تغيُّر المناخ هي أزمة تتكشف وتشكِّل مخاطر جدية على ازدهار المنطقة ورفاهيتها، فمن الممكن أن تؤدي المخاطر المحتملة إلى تقويض فرص النمو الاقتصادي، لذا تقوم شركة زين باتخاذ إجراءات متضافرة لتحقيق أهدافها لخفض انبعاثات الكربون، وتلتزم أيضا في عملياتها بتقليل بصمتها البيئية.

وأوضحت أن الشركة تلتزم مبادرات تقليص التأثير البيئي، وهي جادة في لعب دور استباقي في بناء وتشغيل عملياتها، فضلاً عن إدارة منتجاتها وخدماتها وسلسلة القيمة لديها بما يحقق مستهدفاتها المتعلقة بتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتابعت الروضان على جانب آخر، وكجزء من عقدنا الاجتماعي، ومن أجل خلق المزيد من المرونة، فإننا نعتزم توظيف نطاق وصولنا لبناء وعي المجتمعات التي نعمل فيها حول القضايا المتعلقة بالمناخ، إذ ينطوي التزامنا على اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الطاقة، وكذلك مساعدة قطاعات الأعمال من عملائنا بالمساهمة في تقليل الانبعاث الكربوني عن طريق تبني أحدث الحلول الرقمية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت الروضان أن الهدف الرئيس من هذه المشاركة هو استثمار جهودنا وخبراتنا مع شركائنا في قطاع التكنولوجيا للتعاون في تحقيق الحياد الكربوني، والاعتماد على مصادر جديدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية ما يُسهم في تعزيز قدراتنا التنافسية في قطاع الطاقة وتوفير مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

وتحرص زين على أن تتوافق إجراءاتها مع توصيات تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ومع أهداف اتفاقية باريس، ومع توصيات الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، ومن خلال مبادرات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق وصول قائمة الخدمات إلى أبعد حد ممكن.

من جانبه، قال رئيس التسويق والمبيعات والخدمات العالمية لأعمال الطاقة الرقمية في هواوي تشارلز يانغ: العالم على موعد مع إمكانيات دول الخليج والشرق الأوسط في الطاقة الرقمية المُستدامة، وانه على ضوء الجهود التي تبذلها الشركات في المنطقة لتحقيق التحول الرقمي بشكل مستدام، ستكون أعمال الطاقة الرقمية من هواوي أحد أفرع الدعم الحيوية لتحقيق أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار تشارلز إلى أن حوالي 40% من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي تأتي من الأنظمة الكهربائية، إذ وضعت الكثير من الدول جدولاً زمنياً لتحقيق الحياد الكربوني، ولكن يجب أن نصمم أنظمة كهربائية تعتمد على مصادر جديدة وآمنة للطاقة.

