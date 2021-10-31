«بيتك» أطلق النسخة الثامنة من برنامج فرصة

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) النسخة الثامنة من برنامج فرصة الذي يضم مجموعة من أوائل الخريجين الكويتيين من جامعات عدة، في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه تجاه تدريب موظفيه وتطوير إمكاناتهم، والحرص على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة المبدعة. ويتضمن فرصة برامج تدريبية شاملة وورش عمل مكثفة تهدف إلى صقل مهارات المتدربين في مختلف جوانب العمل في البنك، والاطلاع على الخدمات والمنتجات المالية وأساليب الإدارة والتخطيط مع نخبة من المدربين المتميزين، وذلك ضمن استراتيجية بيتك لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية.

وأكد رئيس الموارد البشرية للمجموعة في بيتك، زياد عبدالله العمر اهتمام البنك بتطوير إمكانات موظفيه بشكل أساس ودائم، خاصة الشباب، ووضع إمكاناتهم في خدمة البنك وعملائه، مع تعزيز خبراتهم من خلال رؤية شاملة، آخذاً في الاعتبار المهارات الجيدة والتفوق العلمي الملحوظ للمتدربين، ما يوفر فرصة بناء قيادات شابة قادرة على مواصلة ريادة بيتك والتعامل بمهنية عالية مع سرعة تطور عالم الصيرفة. وأضاف أن برنامج فرصة لاقى نجاحا كبيرا منذ بداية تقديمه عام 2009 واكتسب شهرة كبيرة في الكويت وخارجها، واصبح مسارا تدريبيا يحتذى، معربا عن ثقته بقدرة المتدربين على تحقيق اقصى استفادة من البرنامج الذي يعد فرصة جيدة للمشاركين فيه للحصول على معرفة كبيرة وخبرات متنوعة.

وأشار الى ان التطورات التي تشهدها الصناعة وتزايد احتياجات العملاء في ظل انتشار الابتكار الرقمي وتغلغل التكنولوجيا، تحتم على بيتك استقطاب الكفاءات الشبابية وتدريبها وتعزيز خبراتها وتطوير إمكاناتها بحيث تنعكس إيجاباً على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والارتقاء بأداء البنك. وأكد العمر أن الجهود التي يبذلها بيتك في هذا الاتجاه من شأنها أن تضيف قيمة عالية لتجربة العميل عبر تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الرقمية التي تتسم بالسرعة والسهولة والأمان وأعلى مستويات الجودة. وشدد العمر على أهمية البرامج التدريبية المتخصصة مثل فرصة باعتبارها تتماشى مع استراتيجية البنك القائمة على جعل بيتك الوجهة الأولى للعملاء، وتعزيز صدارته في الخدمات المالية المبتكرة والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن البيئة التنافسية للقطاع المصرفي دافع أساس لرفع الأداء وتبني ثقافة التغيير والابتكار.

