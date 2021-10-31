«الغرفة» شاركت في الاجتماع الـ 50

مال وأعمال

عقدت لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الـ 50 في صباح يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021 بالعاصمة الدوحة ، حيث ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المشارك في أعمال اللجنة حمد العمر- نائب المدير العام، ويرافقه عماد الزيد - مساعد المدير العام للشؤون التجارية.

وقد تناول الاجتماع الكثير من المواضيع المهمة ذات الصلة بالعمل الاقتصادي الخليجي على مستوى القطاع الخاص، بالإضافة الى بعض الأمور الإدارية المتعلقة بعمل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، كما اطلع الاجتماع على مذكرة غرفة تجارة وصناعة عمان الخاصة بمقترحها حول اللجان القطاعية المنبثقة عن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية ، حيث يهدف هذا الاجتماع للخروج بتوصيات لرفعها الى مجلس الاتحاد في اجتماعه القادم والمزمع عقده بشهر ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض ، كما أكد الاجتماع على أهمية استكمال دول المجلس بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية للوصول الى السوق الخليجية المشتركة من خلال تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد.

