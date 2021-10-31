«المتحد» نظم برنامجاً تدريبياً لطلبة الجامعات

مال وأعمال

قدم البنك الأهلي المتحد برنامجاً تدريبيا افتراضيا للطلبة الجامعيين من عدد من الجامعات بالكويت، حيث تم تصميم هذا البرنامج التدريبي ليعكس التزام البنك الأهلي المتحد تجاه المجتمع المحلي، وسعيه لتمكين الطلبة الكويتيين من تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم لتسهيل بدء حياتهم المهنية في مجال التمويل والصيرفة. وقد شارك في البرنامج التدريبي الافتراضي الذي نظمه البنك عدد من طلاب الجامعات بالكويت والتي تضمنت الكلية الاسترالية بالكويت، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الشرق الأوسط الأميركية بالكويت وجامعة الكويت.

وفي تعليقه على برنامج التدريب الافتراضي، أفاد مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد نقيب أمي : لقد اكتسب البنك عبر تاريخه العريق مرونة فائقة وقدرة كبيرة على التأقلم مع المتغيرات المختلفة، ومن هذا المنطلق تعد الجهود للاستجابة السريعة للظروف- المتغيرة في عالم اليوم السريع الوتيرة عاملا مهما خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التى سببتها جائحة «كوفيد - 19»

وأوضح أمين : أن البنك الأهلي المتحد استطاع من خلال هذا البرنامج التدريبي الافتراضي أن يسهم في تنمية وتطوير مهارات طلبة الجامعات لتحقيق الموائمة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، وكذلك اكتساب خبرات مقدمة من مصرفيين محترفين، تساعد الطلاب على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتتوافق مع احتياجات سوق العمل المصرفي.

وأكد أمين أن البنك الأهلي المتحد يحرص على بذل الجهود الرامية الى تطوير المواهب المحلية في الظروف الاقتصادية الجيدة أو الصعبة على حد سواء، وذلك ضمن التزامه بمسؤوليته المجتمعية لتدريب وتطوير المهارات والكفاءات الكويتية . ومن هذا المنطلق حرص البنك على تقديم المزيد من حلول التدريب الرقمية التي توفر أعلى درجات المرونة وتساعد المتدربين على تلقي فرصاً تدريبية أكبر وأشمل دون التقيد بالمسافة أو الوقت، مع الالتزام بحصول المتدربين على نفس المستوى من التفاعل والاستفادة النظرية والعملية المعتادة.

وأضاف أمين قائلاً: «يفخر البنك الأهلي المتحد بما يملكه من بنية تحتية رقمية ومنصة التدريب الالكترونية، ضمن منظومة فريدة لعملية التدريب والتطوير بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. يذكر أن البنك الأهلي المتحد استطاع أن يحرز تقدما كبيرا في التقدم الرقمي، وفي هذا الاطار أطلق فريق التعلم والتطوير بالبنك خطة التدريب الفردي، عبر منصة التعلم الالكتروني - نظام ادارة التعلم (LMS) الذي توفره شركة ساب (SAP) للدورات التدريبية عبر الانترنت، كما تم تصميم برامج تدريب سهلة التعلم وفعالة لتعزيز فرص وفاعلية التدريب التى يقدمها البنك.

