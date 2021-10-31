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مال وأعمال

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«مايكروسوفت» تتجاوز «أبل»


فقدت شركة أبل عرشها كأكبر شركة في العالم، من حيث القيمة السوقية، الذي أزاحتها عنه مايكروسوفت، الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون بنحو 2%.وعانت «أبل» من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد، بما أدى لتفويتها توقعات من «وول ستريت». وحذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المتخم بالعطلات.وشهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعا بنسبة 49% حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية، بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم أبل فقد ارتفع %13 فقط هذا العام حتى الآن.


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