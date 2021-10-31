الملك سلمان: السعودية مستمرة بدورها القيادي عالمياً

مال وأعمال

كشف مشروع بيان قمة مجموعة العشرين، في روما عن التعهد بضمان استمرارية إمدادات الطاقة العالمية، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات في إمدادات الطاقة من النفط والغاز وغيرها من التحديات للطاقة المتجددة، جراء التداعيات الاقتصادية اللاحقة لجائحة كورونا، بدءا من اضطراب الطلب، ومرورا بضغوط على الإنتاج، وصولاً إلى تحديات سلاسل الإمداد والشحن.

يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر الاتصال المرئي وفد السعودية في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت في روما الإيطالية لتأتي مشاركة الملك سلمان، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، لحضور أعمال القمة.

وعبرت المملكة بصفتها الرئيسة للدورة السابقة من قمة قادة مجموعة العشرين، عن تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

تستند القضايا ذات الصلة بأولويات الرئاسة الإيطالية لقمة العشرين، إلى ثلاث ركائز أساسية مترابطة (الناس والكوكب والازدهار)، يتفرع من خلالها العديد من الموضوعات، أبرزها: الاقتصاد العالمي، والصحة، والتعليم، والعمل، والزراعة، والتنمية، والطاقة والمناخ، والبيئة، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الثقافة والسياحة.

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق النفط كما أنها تدعم جهود إمداد العالم بالطاقة النظيفة.

وقال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن السعودية تشارك دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وإنها ستواصل دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير.

جاء ذلك خلال كلمة العاهل السعودي في فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين، والتي دعا خلالها إلى البحث عن حلول لمواجهة التغير المناخي الأكثر استدامة وشمولية وتراعي الظروف المختلفة للدول.

وشدد الملك سلمان على أن السعودية ستستمر في العمل على إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة، والعمل على التعاون متعدد الأطراف لتمكين العالم من تحقيق التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية.

وأكد العاهل السعودي على ضرورة قيام دول مجموعة العشرين بدورها في توفير اللقاحات للعالم، وقال: والآن بعد 20 شهراً، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الجائحة، ورغم رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها، من هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة في حصولها على اللقاحات.

الجائحة فرقت بيننا

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بافتتاح قمة قادة دول مجموعة العشرين، أن الجائحة فرقت بيننا، وعززت من أهمية التكاتف وتقوية التعاون في مجالات التطعيم، وتعزيز القدرات محليا ودوليا.

ويناقش القادة الذين التقطوا صورة تذكارية مسائل تراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد العالمي وخصوصاً مسائل المناخ. لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب 26 في غلاسكو.

التخلي عن الفحم

من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الطائرة التي تقله إلى العاصمة الإيطالية: لن نوقف الاحترار المناخي في روما أو خلال اجتماع كوب 26. جل ما يمكننا أن نأمل به هو إبطاء ارتفاع الحرارة.

وعلى هذا الصعيد، إلى أي حد يمكن أن يبلغ التزام قادة الاقتصادات الكبرى التخلي عن الفحم؟

في هذا السياق جدد جونسون التأكيد على القدرة على التخلي عن الفحم خلال اتصال هاتفي اول من أمس الجمعة مع الزعيم الصيني شي جينبيغ الذي لن يشارك على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضورياً في قمة مجموعة العشرين بل عبر تقنية الفيديو.

وأبدت بكين بعض المرونة في موقفها واعدة في سبتمبر بوقف بناء محطات طاقة تعمل بالفحم الحجري في الخارج. إلا أن الصين ومعها الكثير من الدول الناشئة، تعتمد بشكل كبير على مصدر الطاقة الأحفوري هذا الذي تنجم عنه انبعاثات عالية جداً من ثاني أكسيد الكربون، لتشغيل محطاتها الكهربائية في ظل أزمة الطاقة العالمية الحالية.

فرصة لعقد اجتماعات

وسيستغل قادة مجموعة العشرين فرصة اجتماعهم حضورياً للمرة الأولى منذ بدء الجائحة لعقد اجتماعات ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة. فيجتمع الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانيول ماكرون فضلاً عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للاتفاق حول معاودة المفاوضات مع إيران.

كما يلتقي إيمانويل ماكرون الذي كرس أول من أمس الجمعة المصالحة مع جو بايدن بعد أزمة الغواصات، الأحد بوريس جونسون على خلفية الأزمة الناشئة بين البلدين بشأن صيد الأسماك إثر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. من جهته يأمل الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز البحث في مسألة دين بلاده مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

