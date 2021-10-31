في الذكرى العشرين لتأسيسها الحساوي: مسيرة «المصارف» زاخرة بالإنجازات

مال وأعمال

احتفلت مجلة «المصارف الإلكترونية» الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت خلال شهر اكتوبر الحالي بالذكرى الـ 20 لتأسيسها، في مسيرة حافلة بالعطاءات والانجازات بدأت في اكتوبر من العام 2001، وتواصل تقدمها وفق رؤية وأهداف اتحاد مصارف الكويت.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ورئيس تحرير مجلة المصارف د. حمد الحساوي: نحيي الذكرى العشرين لتأسيس مجلة المصارف الرائدة في المجالات المصرفية والاقتصادية لنوثق مسيرة تاريخية زاخرة بالنجاحات والانجازات، لإبراز دور البنوك المحلية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، ولاحقا تم اطلاق مجلة المصارف الالكترونية لتكون منبراً اعلامياً يغطي الفعاليات والشؤون المصرفية المتعلقة بالبنوك المحلية بكل أمانة وشفافية.

وأضاف الحساوي: على مدى السنوات الماضية كانت مجلة المصارف ولا تزال مصدرا موثوقاً للموضوعات والتحليلات المتخصصة بالشؤون المصرفية ولعبت دوراً مهماً في إثراء الصحافة الاقتصادية بمحتوى متميز ومتخصص بمجالات الاقتصاد والمال والاعمال، ويزخر أرشيف مجلة المصارف بمجموعة كبيرة من الحوارات الصحفية الحصرية مع كوكبة من المصرفيين ورجالات الاقتصاد الذين سطروا نجاحات عديدة ومحطات بارزة في القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني على حد سواء. وتطرق الحساوي الى نجاح مجلة المصارف في مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية، عبر خطة رقمية تستهدف التوسع على منصات التواصل الى جانب النسخة الورقية، وذلك بهدف الوصول الى اكبر شريحة من المجتمع والمساهمة في تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية لدى الجمهور.

وتقدم الحساوي بجزيل الشكر والتقدير الى أعضاء الهيئة الاستشارية الذين تعاقبوا على مجلة المصارف وجميع العاملين فيها، مثنياً على جهودهم ومساهماتهم القيّمة في تطوير مسيرتها وتعزيز محتواها بشكل مستمر، واشاد الحساوي بجهود مؤسس مجلة المصارف يوسف الجاسم الذي تولى رئاسة تحريرها لسنوات وأسهم في تطويرها وانتشارها الى جانب اشرافه على اصدار الكثير من البحوث والدراسات المتخصصة بالشأن المالي والمصرفي حين كان يشغل منصب الأمين العام لاتحاد المصارف.

