«برقان» حصد شهادة التوافق العالمية لتأمين بيانات البطاقات المصرفية

مال وأعمال

حصل بنك برقان للعام الثاني على التوالي على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات البطاقات المصرفية (PCI-DSS 3.2.1)، مؤكدا التزامه الامتثال لتطبيق أفضل المعايير العالمية لحماية بيانات بطاقاته الائتمانية.

وتعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية لبطاقات العملاء وهي معتمدة من قبل كبرى الشركات العالمية مثل Visa وMasterCard وAmerican Express. تمنح شركة ControlCase هذه الشهادة للبنوك التي تلتزم أعلى المعايير الدولية لضمان أمن بيانات البطاقات الائتمانية والمدفوعات المصرفية. ControlCase هي شركة دولية مرخصة من قبل Visa International لمنح شهادة PCI-DSS ومعتمدة من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع. وقد اجتازت أنظمة وشبكات أمن المعلومات في بنك برقان بنجاح الاختبارات المكثفة التي أجراها برنامج ControlCase، وحصل البنك بمقتضى ذلك على شهادة امتثاله لجميع متطلبات المعايير الدولية.

ويُؤكد حصول بنك برقان على شهادة PCI-DSS 3.2.1 للسنة الثانية على التوالي التزامه الاستراتيجي الراسخ بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى صموده في مواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية. وتعكس هذه الشهادة نجاح جهود البنك في وضع بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة ومستدامة فضلا عن التزام إدارته أعلى المعايير العالمية لأمن معلومات البطاقات من أجل ضمان أفضل تجربة مصرفية من خلال توفير أكثر الخدمات جودة وأمانا.

وقال نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي – الكويترائد الهقهق، «انه في ظل توجه القطاع المصرفي نحو تسريع التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، أصبحت حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها إحدى أهم أولويات القطاع. لذلك تولي المؤسسات المالية اهتماما كبيرا لوضع بنية تحتية متينة لأمنها السيبراني، وتحديثها وتطويرها بانتظام لمواكبة وتيرة تطور القطاع في هذا المجال. وقد حرصنا في بنك برقان على التركيز على حماية البيانات في إطار استراتيجيتنا من أجل الارتقاء بالتجربة المصرفية للعملاء مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني».

ومن جانبه، قال رئيس إدارة المخاطر لمجموعة بنك برقان أندرو سينغ: «نحن في بنك برقان حريصون على تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا ووضع احتياجاتهم دائما على رأس أولوياتنا، لذلك نولي أهمية خاصة لضمان أمن وسلامة بياناتهم الشخصية والمصرفية. شهادة PCI-DSS 3.2.1 هي دليل على التزامنا المتواصل المعايير الدولية التي تعتبر ضرورية لنجاح مهمتنا المتمثلة في التميز في خدمة العملاء». وأضاف سينغ: «سيواصل بنك برقان اعتماد منهجيته الاستراتيجية في تطبيق أعلى المعايير الدولية في جميع عملياته بالإضافة إلى إدماج أحدث تقنيات الأمن السيبراني لضمان أنظمة فعّالة وآمنة لتقدم خدمات دفع إلكترونية سلسة وآمنة لعملائنا محليًا وإقليميًا ودوليا».

