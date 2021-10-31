آثار «فيلكا» تروي قصصاً تاريخية وثقافية لزوار جناح الكويت في «إكسبو 2020»

مال وأعمال

قدمت آثار جزيرة فيلكا لزوار جناح الكويت في «إكسبو دبي 2020» قصصا تاريخية وثقافية محاكية للواقع الذي شهدته الكثير من حضارات الجزيرة العريقة والتي تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد.

وقد لاقى المعرض اقبالا كبيرا واهتماما بالغا من قبل الزوار الذي اطلعوا على بعض القطع الأثرية التي عُثر عليها في جزيرة فيلكا من مختلف العصور التاريخية حيث حظي المعرض باعجاب الزوار من مختلف دول العالم فصوروا الآثار والقطع التاريخية لكون جزيرة فيلكا الكويتية تعد موطنا لتعاقب الكثير من الحضارات عبر القرون.

ويقام «اكسبو دبي 2020» تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» ويهدف إلى التعريف والتقريب بين حضارات العالم وإبراز حضارة كل بلد والتركيز على ثقافته الأصيلة وحيثيات ترابطها مع ثقافات العالم.

