«هيلث لاونج».. وجبات متنوعة لحياة صحية

Sunday النهار

يعد «هيلث لاونغ» من المطاعم المتخصصة في مجال التخسيس، حيث يقدم وجبات صحية لمن يعانون من السمنة، وقد بدأ المشروع عمله في 2019 .

ويوضح مدير المشروع سعد العجمي أن المطعم مخصص للاشتراكات الشهرية من وجبات الفطور والغداء والعشاء وسناك وسلطة ويجري التوصيل لجميع مناطق الكويت بشكل يومي و«المنيو» متنوع وغير متكرر. وحول أبرز التحديات التي واجهت المشروع، يوضح العجمي أن إيجاد الأيادي العاملة المتخصصة بعمل وجبات الدايت كانت أهم تحد بالنسبة لنا، مضيفاً انه بعد التعب جرى توفير العمالة الماهرة والمتخصصة وهذا هو السبب الرئيس للنجاح. وحول التعافي من «كورونا» وأثره في المشروع، بين العجمي أنه خلال أزمة «كورونا» عانينا كما عانت أغلب المطاعم والقطاعات في الكويت والعالم، وكانت الازمة تحدياً آخر بالنسبة لنا، وابرز المشاكل التي عانينا منها في هذه الجائحة هي التوصيل، فما كان منا إلا أن نجد حلاً للتوصيل، لان القوانين واوقات الخروج كانت محددة، فجرت زيادة عدد السائقين لنتمكن من ايصال جميع الاشتراكات بالوقت المناسب. وقال: أتمنى تطوير «هيلث لاونج» وفتح أفرع في الكويت والخليج وهذا هو الحلم بالنسبة لي.

