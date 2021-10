المخرج الصِّربي إمير كوستوريتسا رئيساً للجنة تحكيم «القاهرة السينمائي»

Sunday النهار



أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ 43، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز مهمة من كبرى المهرجانات الدولية.

ولد كوستوريتسا في سراييفو عام 1954، ودرس الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون المسرحية عام 1978 في براغ، وخلال فترة دراسته استطاعت أفلامه القصيرة أن تحصد العديد من الجوائز من بينها فيلمه القصير Guernica الذي نال الجائزة الأولى بمهرجان أفلام الطلاب في كارلوفي فاري.

بعد تخرجه في أكاديمية الفنون، أخرج الكثير من الأفلام الروائية في مسقط رأسه سراييفو، وبتعاونه عام 1981 مع كاتب السيناريو البوسني عبد الله سدران قدم أول فيلم روائي ناجح بعنوان Do You Remember Dolly Bell- هل تتذكر دوللي بيل؟، حيث فاز بجائزة الأسد الفضي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وفي عام 1985، استطاع بفيلمه السياسي When Father Was Away on Business - عندما كان الأب بعيدا عن العمل أن يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى جائزة فيبريسي، وترشيحه لجائزة أوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية.

كما فاز إمير كوستوريتسا، عام 1989، بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه Time of the Gypsies- زمن الغجر الذي تم إنتاجه عام 1988، وهو فيلم من تأليف السيناريست الصربي جوردان ميهيتش، ويدور عن حياة عائلة غجرية تعيش في يوغوسلافيا.

فيما حصل فيلمه Arizona Dream- أريزونا دريم الذي يعد أول فيلم له باللغة الإنجليزية، على جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عام 1993، هذا بجانب حصول فيلم Underground- تحت الأرض الذي يستعرض تفاصيل الحياة المريرة للبلقان، على جائزة السعفة الذهبية الثانية في مهرجان كان السينمائي عام 1995.