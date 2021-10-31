فرح الزاهد تتألق بــ«التايجر» في أحدث جلسة تصوير

Sunday النهار

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تألقت الفنانة الشابة فرح الزاهد في أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت بفستان تايجر من أزياء نرمين صفوت، وماكياج ميدو، واستايلست نسرين جيلاني. وأعربت فرح عن أنها ترى أن «الجمال وحدة لا يكفى»، وتحلم بتقديم دور البنت الشعبية، مشيرة إلى أنها تتمنى تقديم قصة كفاح والدتها. يذكر أن الفنانة الشابة فرح الزاهد نجت من الموت خلال حادث سير أدى إلى تهشم أجزاء من سيارتها قبل أسابيع، ونشرت صورة لسيارتها المهشمة عبر حسابها في «إنستغرام» معلقةً: «الحادثة حصلت في لحظة وبشكر ربنا إني بخير وكل اللي في العربية التانية كويسين لازم نخلي بالنا». وشاركت «فرح» في مسلسل «الطاووس» الذي عُرض في رمضان الماضي، حيث حاز دورها إعجاب الجمهور والنقاد في دور الفتاة الداعمة لضحية الاغتصاب التي جسدت دورها الفنانة سهر الصايغ. كما شاركت «فرح» الزاهد أيضا في الكثير من الأعمال التلفزيونية ومنها مسلسل «زواج بالإكراه»، والذي عُرض في 2015، وينتمي العمل إلى نوعية الإعمال ذات 60 حلقة، وتدور أحداثه حول شابة تدعي ليلى تتعرض لحادث سير، وتكتشف خلال الأحداث أنها مصابة بمرض خطير وأنها على حافة الموت، وتحب شاباً جديداً في شركة أبيها اسمه أحمد، لكنه لا يبادلها الحب.

