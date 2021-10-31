المفرج: حزمة برامج فنية في «الفنانين الكويتيين»

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قال الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين إن مجلس إدارة الجمعية حقق خلال الدورة السابقة الأهداف التي تسعى إليها جمعية الفنانين الكويتيين لرفعة الحركة الفنية الكويتية. وأضاف المفرج في تصريح صحافي: إن من أبرز الخطوات التي تحققت الحصول على المقر الجديد للجمعية، والبدء بالتحول الرقمي الإعلامي في البرامج التي تقدمها الجمعية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الجانب. وأشار المفرج إلى أن الجمعية ستقوم خلال الفترة المقبلة لمشاريع عدة ومن أهمها تنظيم حزمة من البرامج الفنية في المقر الجديد، واستكمال العمل بالمتحف التراثي الخاص بجمعية الفنانين الكويتيين، وانطلاقة مجلة عالم الفن برؤية جديدة خلال عام 2022.