لاودروب.. السيد 5-0

Sunday النهار

يروي النجم الدنماركي مايكل لاودروب واقعة حدثت له في أحد مطارات الدانمارك، عندما وجد عائلة إسبانية تتكون من صبي مع والديه، فسأل الأب ابنه الصغير: «هل تعرف هذا اللاعب»، فرد الصبي: «إنه 5-0».

لم يكن النجم الدنماركي أول من لعب في صفوف عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، لكنه الوحيد الذي فاز مع كلا الطرفين بنتيجة 5-0 خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام.

ففي يوم 8 يناير 1994 وعلى ملعب «كامب نو» دك برشلونة مرمى غريمه التقليدي بخماسية نظيفة، كان نصيب النجم البرازيلي روماريو ثلاثة منها بالإضافة إلى هدف للهولندي رونالد كومان وهدف للإسباني إيفان، وتوج برشلونة بلقب الدوري في ذلك العام بينما احتل ريال المركز الرابع، لكن لاودروب قرر بعد مونديال الولايات المتحد 1994 الرحيل من الجانب الكاتالوني إلى الفريق الملكي.

في الموسم الذي تلاه وتحديداً بعد عام بالضبط يوم 7 يناير 1995، احتضن ملعب «سانتياغو برنابيو» موقعة الغريمين، في وقت كان فيه أبناء العاصمة الإسبانية يتطلعون إلى رد الاعتبار، لكن أحداً لم يكن يتخيل أن تنتهتي المباراة بخماسية بيضاء، إلا أن ذلك تحقق بفضل التشيلي إيفان زامارانو الذي سجل «هاتريك» بينما أضاف الهدف الرابع مدرب برشلونة الحالي لويس انريكي، وسجل أمافيسكا الهدف الخامس. وتألق لاودروب في تلك المباراة وساهم في صناعة الهدف الثالث. في ذلك الموسم، انعكست الآية، فتوج ريال مدريد بلقب الدوري فيما احتل برشلونة المركز الرابع.

يقول مدرب برشلونة السابق وزميل لاودروب في النادي الكاتالوني بيب غوارديولا إنه «لا يستطيع تصديق أن لاودروب لم يفز بلقب أفضل لاعب في العالم»، أما الراحل يوهان كرويف فيقول عنه: «لو وِلد مايكل في حي فقير بـ البرازيل مثلاً ورأى بكرة القدم سبيله للتخلص من الفقر ربما كان سيكون أكبر عبقري بتاريخ الكرة، لقد امتلك كل المهارات اللازمة ماعدا تِلك الغريزة الموجودة داخل الفقراء والتي كان بمقدورها حمله إلى مكانة كبرى».

هو اللاعب الأعظم في تاريخ الدنمارك وصاحب الأسلوب المميز في لعب الكرة، تحولت الكرة بين قدميه إلى نوع من أنواع الفنون، اخترع أسلوبا جديدا في لعب الكرة، جعلها تتحدث بدلا منه ما جعله واحدا من أفضل لاعبي الكرة في التاريخ.

مايكل المولود في كوبنهاجن عام 1964 لعائلة كروية حيث لعب والده «فين لاودروب» لمنتخب الدانمارك 19 مباراة دولية، بدأ مسيرته مع الكرة برفقة أخيه الصغير «براين» في نادي طفولة أبيه «فيلنوس» ثم انتقلا معا إلى نادي «بروندبي» بعد أن أصبح والدهما لاعبا للفريق ثم لنفس السبب انتقل مايكل لاودروب إلى نادي «كي بي» وعاد معه إلى بروندبي مرة أخري عام 1982 ليبدأ مسيرته الاحترافية مع الكرة.

لاودروب أحرز هدفين في أول لقاء له مع «بروندبي» وحصل على لقب أفضل لاعب دنماركي في نفس العام ليجذب أنظار الفرق الأوروبية الكبرى مثل ليفربول الذي كان مايكل قريبا جدا من الانضمام إليه، لكنه وقع ليوفنتوس الإيطالي عام 1983 بمبلغ قياسي وصل إلى مليون جنيه استرليني. ولكن لعدم إمكانية ضم أكثر من لاعبين أجنبيين في الفريق في هذا الوقت انتقل لاودروب إلى لاتسيو على سبيل الإعارة لمدة موسمين «غير جيدين» لا لـ لاودروب ولا لفريقه فعاد إلى يوفنتوس عام 1985، لكنه فشل أيضا في إثبات نفسه مع الفريق ليقرر الرحيل إلى برشلونة عام 1989.

وانضم النجم الدنماركي إلى جوار لاعبه المفضل في صغره يوهان كرويف في برشلونة ليكون أحد نجوم فريق الأحلام الذي كونه الفيلسوف الهولندي ونجح في إحراز بطولة الدوري 4 مرات مع أداء وصف بأنه الأفضل في تلك الفترة، كما نجح في في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع البارسا عام 1992 في ويمبلي.

يقول الحارس العملاق بيتر شمايكل زميله في المنتخب الدنماركي إنه لم ير لاعبا يمرر الكرة مثل لاودروب في حياته وأن ما فعله مع برشلونة لا يصدق.

لاودروب الذي رحل عن برشلونة بعد الهزيمة التاريخية أمام ميلان في نهائي دوري الأبطال عام 1994.. أبكى جميع عشاق البلوغرانا وجعل صديقه في الفريق «بيب جوارديولا» يبكي لرحيله عن قلعة كتالونيا.

الغريب في رحيله عن برشلونة، هو أنه انضم لغريمه التقليدي على مر الزمان ريال مدريد في صفقة مفاجئة فسرها لاودروب أن مدريد كان جائعا للفوز بالبطولات بعد فترة سيئة سيطر عليها برشلونة ما جعله ينضم للفريق لمدة عامين، وعندما ذهب إلى الكامب نو بعد انضمامه إلى الملكي واجه عاصفة من الهجوم في الملعب الأسطوري للبارسا جعلته يقدم أسوأ مباراة في حياته كما وصفها حيث تاثر أدائه بالضغوط التي سلطها الجمهور عليه.

مشاركات لاودروب الدولية مع منتخب بلاده، كانت أيضاً حافلة بالنجاحات، حيث شارك مع الدنمارك في كأس العالم 1986 وكأس العالم 1998 حين قاد فريقه نحو ربع النهائي ليخسر أمام البرازيل ويودع البطولة، لكنه غاب عن الفوز التاريخي للدنمارك بكأس أمم أوروبا 1992 نتيجة خلافه مع مدرب المنتخب ورغبته في التركيز مع فريقه برشلونة.

