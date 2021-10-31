70 % من الخرِّيجين بلا وظائف

آراء

خبر صاعق قرأته يوم الجمعة في جريدة «النهار»، يقول: «لا وظائف

لـ 70% من الخريجين».. طبعا كل منا صغير وكبير قد يُدلي بدلوه للحل، لكن فعلا كل منا ليس مسؤولاً عن هذه النتائج الوخيمة في سياسات عقيمة وما زالت تمشي بالمنهجية والوجوه أنفسهما، كيف يسمح أي مسؤول بأن يصل الحال إلى ما نحن عليه اليوم ليكون الضحية شباباً كرسوا حياتهم العلمية ونجحوا وتفوقوا وبعد تخرجهم يصلون إلى حالة صادمة ومحبطة سببها سوء إدارة الجهاز الحكومي المسؤول عنهم، والذي أوصلنا الى هذه النسبة الكبيرة في انعدام ربط مخرجات التعليم مع فرص عمل، وكيف يمر هذا الموضوع ولا نحاسب المسؤولين على متابعة هذا الملف غير المعقد في بلد صغير بفرصه الحالية والمستقبلية، ومحزن بأن يكون عندنا كمّ من الأجهزة الرقابية ونصل إلى هذا الحال؟! وأين مجلس الأمة من متابعة قضايا الأمة التي تمس الشارع وعلى نسبة كبيرة من الناس؟!

والسؤال: أين أهل الاختصاص الذين يفكرون في مصلحة البلد ومصلحة شبابها؟

نأخذ نفساً عميقاً..

ذكرت بأنني اليوم لن أضع الحلول لأنها واضحة، ومن المؤكد أنها موجودة ومكتوبة بملف تجده بأدراج أحد هؤلاء المسؤولين.

تحدٍّ نعيش فيه، يعيشه كل بيت بالكويت، والكثير منا يملك تجربة مؤلمة في محاولة توظيف ابنائه وبناته في مكان عمل يجعل منهم شعلة وطاقة تدفع البلد للتقدم ويشعرون بقيمتهم، لكننا نعيش واقع الـ 70% للأسف.. كم أتمنى أن يرد على هذا الخبر مسؤول معني بهذا الملف ويعطينا سبباً مقنعا يمنعه من عمله.

