أخطاء شائعة في تربية الطفل

آراء

هناك أربعة أنماط للآباء والأمهات، هي:

1 - المتساهلون..

2 - المستبدون..

3 - غير المكترثين..

4 - الذين يبنون علاقاتهم على الثقة..

? المتساهلون:

نادرا ما يؤدبون أطفالهم بسبب انخفاض توقعاتهم فهم يغدقون عليهم بالعطايا، دون توجيه أو ارشاد، فلا يفرضون عليهم الحدود ولا يضعون القيود، ويتساهلون معهم في أخطائهم بشكل مفرط ويتسامحون إلى درجة أن الطفل قد لا يميز نوع الخطأ الذي ارتكبه وماذا ستكون عواقبه المستقبلية..

? المستبدون:

هم السلطويون الذين تكون توقعاتهم عالية وهم الصارمون بفظاظة دون لين، الذين يقومون بتوجيه الأوامر مباشرة دون نقاش ودون إقامة أي وزن لأبنائهم، فهم لا يدعون لأبنائهم فرصة للدخول معهم في حوار ولا يستمعون لهم وبالإضافة إلى أنهم لا يفهمون نفسيات أطفالهم فإنهم قد يلجؤون للصراخ أو الحدة في توجيه الأمر ويتبعون القواعد الصارمة بل يضعون العقاب القاسي في حال عدم الطاعة، وفي المستقبل حتى لو نجح الطفل وتحسن حاله فقد يكون أقل سعادة من غيره والسبب يعود إلى أنه أملي عليه ما يجب أن يفعله دون رغبة منه أو تشجيع..

? غير المكترثين:

هم الآباء والأمهات الذين لا علاقة لهم بأطفالهم مطلقا، أو أن إشرافهم قد يكون ضئيلا أو منعدما، فلا يستجيبون لمطالبهم، ولا يفرحون لفرحهم ولا يحزنون لحزنهم، ولا يتواصلون مع أبنائهم، هؤلاء الآباء والأمهات قد يوفرون الاحتياجات الأساسية للأطفال لكنهم قد لا يعرفون شيئا عن صغارهم ولا يهتمون لهم أو بهم، ولم يرسموا خارطة طريق لهم في عقول صغارهم ومخيلتهم ..وقد يصاب الطفل - بسبب ذلك- بحالة من تدني الاحترام لذاته، وضعف ضبطه لنفسه مستقبلا..

? الذين يبنون علاقتهم على الثقة:

هؤلاء هم أفضل الآباء والأمهات، فهم يقومون بتوجيههم وفق خطة مدروسة أو فكرة واضحة، وبعقلانية وهدوء، وينصتون لهم ويستمعون لهم لأفكارهم، فيعززون الصائب منها، ويقوّمون الأفكار الخطأ، يصادقونهم ويعرفون دقائق الأمور عنهم، هؤلاء حازمون دون عنف، يخصصون لهم أوقاتا ويضيفون لهم معرفة ويشجعونهم، ويشعرونهم بالاهتمام، متساهلون متسامحون في الوقت والموقف والسلوك المناسب ..وفي أوقات أخرى حازمون دون عقاب أو ضرب أو ضرر.. وهم المنفتحون بعقلانية..

يبررون ضرورة التقدم والجد والاجتهاد لأطفالهم من أجل مستقبل أفضل، ويناقشونهم إذا كبروا في اختيارهم لكلية ما أو جامعة دون معارضة مطلقة او عدم اكتراث مطلق..

