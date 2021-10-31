آراء

تعصّب الإنسان للغته الأم.. ليس تعصباً أعمى.. ولا عنصرية بغيضة..

إنه حفاظ على الهوية والشخصية والذاتية.. والاحترام.. بل والاستقلال الوطني...!

ففي دول عديدة متقدّمة ومتحضرة.. يوجد الآن قانون اسمه «قانون القومية» يحظر على أبنائها ومن يعيش ضمن حدودها...استخدام غير لغتهم الرسمية.. مكاتبة ومشافهة... مع الغير.. في ربوع الدولة ومؤسساتها.. وفي حال استخدام أي لغة أخرى «أجنبية» داخل حدود الدولة..في أي مكاتبة رسمية أو غير رسمية.. يجب استخدام ترجمتها باللغة الأم... مقابل النص الأجنبي.. بنفس الحجم واللون والوضوح..

نحن -العرب- وفي كل دولة عربية بحاجة إلى «قانون القومية العربية» لمنع استخدام غير «العربية» في ربوع الدول العربية.. أو استخدام لغة أجنبية من دون أن ترافقها لغتنا العربية بذات الوقت والمكان..!

قانون... يمنع الإعلانات والتسميات... والمسميات...بغير العربية.. في الأماكن العامة والخاصة...

ويمنع قبول أي طالب عربي... في جميع كلياتنا الجامعية ومعاهدنا العامة والخاصة... من دون شهادة إتمام دروس اللغة العربية في جميع مراحلها المدرسية... وإجادة التحدّث والكتابة بها.. ويوجب تعريب الإدارات العليا في جميع مؤسسات وهيئات وشركات.. الدولة الحكومية والأهلية والخاصة...

أكتب هذا بعدما تكرّر معي -وأكيد مع غيري من العرب - إصدار فواتير البيع والشراء باللغة الإنجليزية.. من دون العربية في أماكن التسوق النموذجية.. داخل بلادنا العربية...بما فيها بعض أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. المنتشرة في طول البلاد وعرضها...

وبعد أن كثر الحديث معنا باللغة الإنجليزية أو القراءة بالانجليزية من دون تفسيرها بالعربية... في مستشفياتنا... وشركاتنا... ومراكز التسوق.. والمدارس الأجنبية... في بلادنا...!

صحيح أنّ اللغة الإنجليزية هي لغة التطور العلمي في العصر الحديث... وأن تعلّمها واجب... وفرض... ولكن ليس على حساب اللغة العربية؛ لغتنا الأم.. ووعاء حضارتنا العربية والإسلامية..!

فماذا نستفيد لو أكسبنا ابننا أو ابنتنا لغة أجنبية... وخسّرناه لغته العربية الأم...؟!

نحن عرب، لأننا نتكلّم العربية.. ونعتمدها في حياتنا الاجتماعية والثقافية.. والمهنية والتجارية...

وواجبنا أن نعتز بلغتنا ونكرمها.. كما يحترم كلّ منا أمّه ويكرمها... في كلّ زمان ومكان.. !

إن الحفاظ على اللغة.. حفاظ على الأمة وحضارتها... لذا فإن المستعمر قديما وحديثا... يحاول طمس هُويّة الشعب الذي يستعمره بطمس لغة هذا الشعب واستبدالها بلغته الاستعمارية...!

وبعد طمس اللغة.. لا تنفع حتى الآثار... ولا الرسومات القديمة... في تخليد الحضارة...

فها هي آثار الحضارة الفرعونية... ماثلة للعيان... في ربوع مصر.. ولكن من دون لغة الفراعنة... لا معنى لها...!

اللغة هي العامل الرئيس في الحفاظ على الهوية والشخصية... فقد عاش اليهود مئات السنين مشتتين ومشرّدين... في أوروبا...ودول الغرب... بعيدا عن أرض الأجداد فلسطين كما يدّعون... لكنهم بقوا يهودا يتكلّمون العبرية.. ويعلّمونها لأولادهم وأحفادهم جيلا إثر جيل.. بل ويصطحبونهم كل يوم سبت لقراءة التوراة.. والصلاة في معابدهم في أوروبا والغرب والشرق..

في المدرسة.. كان ابنهم اليهودي.. يتكلّم لغة البلاد الرسمية التي كانوا يعيشون فيها... لكن في بيته لا يتكلّم معه أهله (اليهود) إلا باللغة العبرية... لغة الآباء والأجداد.. ولغة التوراة...!

وإبّان الفتوحات الإسلامية... ونشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية... قبل حوالي 1400 سنة قبلت بعض الشعوب.... والبلاد.... كإيران وتركيا..... أن تدخل الإسلام.. لكنها لم تقبل تغيير لغتها القومية... فبقيت حضارتها.... غير عربية.... خالدة في نفوسهم...حتى الآن...!

والشواهد على أن حياة اللغة تعني حياة أصحابها.. وأن من يفرّط بلغته... يفرّط بوجوده وأصله وفصله... كثيرة لا يتسع المقال لرصدها هنا.

وعليه؛ وجب علينا إقرار قانون اللغة العربية؛ كي لا نهجرها وتهجرنا؛ فنضيع ونتوه أكثر في بلاد العالم... ونشعر بالغربة... ونحن بين أهلينا وفي بلادنا..!

وانتم أحرار...

