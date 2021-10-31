تجنيس «البدون».. أولوية

آراء

استبشر الكل خيرا هذه الأيام بإنهاء أطول فترة ظلم مرت على الكويتيين «البدون» من الحكومات المتعاقبة بمجالسها حيث كانت مخيبة لآمال هذه الفئة، ولكن الآن هناك من أخذ على عاتقه إدخلها في الحوار الوطني لتكون من مضامينه. أتمنى أن تجد هذه المشكلة المستعصية الحل على يد هؤلاء القلة من أعضاء مجلس الأمة الشرفاء الذين آلمهم ما يحدث لإخوانهم الكويتيين «البدون» من تهميش في جميع حقوقهم ولكن أتمنى على الكل إذا كان هناك حل وتجنيس أن يكون لأصحاب إحصاء 65 والشهداء والأسرى، وأن تغلق جميع الحدود الكويتية حتى لا تتدفق الحشود من الدول المجاورة ليدخلوا في ملفات التجنيس ويأخذوا حقوق غيرهم بسبب معرفتهم بأعضاء مجلس الأمة وغيرهم أو بدفع الرشى ونرجع إلى الدائرة نفسها ويبقى الكويتيون «البدون» بلا تجنيس، ويجنس من أتوا من خارج البلاد.

لا بد من وضع ضوابط لهذه المشكلة لأن في كل مرة يأتي ناس من الخارج ويأخذون حق من هم بالداخل أو من ليست لديه أي وثائق في وزارات الدولة وهناك الكثيرون منهم يعيشون بيننا وينتظرون الفرصة لإدخال أنفسهم في ملفات التجنيس، لذا يجب أن تكون هناك ضوابط وأوامر عليا بتجنيس المستحقين الذين عاشوا على تراب هذا الوطن العزيز وارتبطوا به هم وأولادهم والذين انتظروا طويلا من أجل إقرار حقوقهم وتكون بعيدا عن المتأزمين الذين لا يريدون ان يجنسوا أصحاب الحق، أصحاب هذا البلد.

يجب الحرص على أن يكون هذا الملف في أيدٍ أمينة تعطي كل ذي حق حقه وتدفع الظلم عن تلك الفئة التي طالما طالبت بأخذ حقها كي ينعموا بالاستقرار في ربوع هذه الأرض الطيبة.

اللهم فرجها على أمة محمد وآل محمد.. حفظ الله الأمير وولي عهده والشعب الكويتي من شر الحاقدين الذين لا يريدون لهذا البلد الأمن والاستقرار.

