الكل في تشتت!

آراء

في طُرق المدينة التي تتجاور فيها الذوات كأنها خرقٌ قذرة وبالية، على أطراف الشبابيك تُنثر العقول وكأنها ملابس شديدةُ البلل تنتظر من الشمس أن تقوم بتجفيفها. تذروها الرياح حيث شاءت المراسي لا السفن.

أنا أعتقد أن هذا الوصف هو الوصف الأبلغ فيما يخص الحالة السياسية الحالية، فالكُل في تشتت، المؤيد أصبح في ظل الظروف الحالية معارضاً واليساري أصبح يمينياً والعكس، المسألة ليست في صعوبة تحليل الموقف بل في النقلة السياسية التي تحدث أول مرة بهذه الصورة في الكويت، فمنذ العهد القديم كانت ألاعيب السياسة الكويتية واضحة ولكن في هذه الفترة «تلخبطت» الأوراق بالشكل الذي يجعل التحليل السليم صعباً للجميع، وسأشرحُ ما حصل:

في زمنٍ من الأزمان جلس متنافسان على طاولةٍ للشطرنج أحدهما يملك السلطة والآخر يملك الناس، بدأت اللعبة وتم تحريك القطع مِن قِبل من يملك الناس بشكلٍ مُتهور مما جعل اللاعب الذي يملك السلطة يوقع قطع مُنافسة ببعضها البعض للدرجة التي قتل الشاه فيها نفسه بنفسه… وهذا ما حصل، صحيح أن اللاعب الذي يملك الناس في قطعه الكثير من المتلونين والأتباع ولكن هنالك أيضاً أناسٌ جيدون ولكن هذا هو فن اللاعب الذي يملك السلطة فهو أستطاع وبكل ذكاء أن يوقع الجيدين ببعضهم بينما بقي المتلونون تحت ستارهم خاضعين.

المُستفاد.. أن السياسة لا تتحمل الأخطاء الصغيرة وإن كان هدفها نبيلاً، خطوة واحدة بمقدورها أن «تُدمر، تنهي، تنتصر، ترجع إلى الوراء، تندفع إلى الأمام».. هنالك مليارات الاحتمالات في الشطرنج وكذلك في السياسة.

في الختام.. أريد أن أنوه إلى أن ما يحصل الآن هو امتداد لأحداث بدأت منذ سنوات، ومن يراجع التاريخ ستتبين له كل الأوجه والصور والأهم من هذا كله أن ينعش القارئ ذاكرته في تاريخ السياسة الكويتية، فمع المراجعة سيكتشف أن أغلب من هم أبطال في المشهد الحالي كانوا أفاعي في مسارح سابقة.

