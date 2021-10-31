إصابة جنديين سوريين بقصف إسرائيلي قرب دمشق

عربيات ودوليات

أصيب جنديان سوريان بجروح امس جراء قصف صاروخي اسرائيلي استهدف ريف دمشق، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري، فيما تردد صدى القصف في انحاء العاصمة. وقال المصدر العسكري «أطلق العدو الاسرائيلي رشقة صواريخ ارض - ارض من شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق»، ما ادى الى «اصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية». وأوضح ان «وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها». وسمعت في دمشق اصوات انفجارات متتالية بفارق زمني قصير علماً بانه من النادر ان تستهدف اسرائيل مواقع سورية خلال ساعات النهار.

