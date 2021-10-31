أزمة قرداحي تُدخل لبنان في عزلة دبلوماسية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، امس عن بالغ قلقه وأسفه ازاء الانتكاسة التي تشهدها العلاقات اللبنانية-الخليجية اثر الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي وأدت لسحب السفراء في حين دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وزير اعلامه الى تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب.

وعبر ابو الغيط في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجامعة عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، خاصة في الوقت الذي كان السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الايجابية في تلك العلاقات يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها حسب تعبيره.

واعتبر مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية ان ازمة تصريحات قرداحي كان يجب ان تُعالج لبنانيا بطريقة تنزع فتيلها ولا تذكي نارها.

وأكد المصدر ان الأمين العام للجامعة يثق بقدرة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لتدهور العلاقات ويسهم في تهدئة الأجواء مع السعودية خصوصا ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عري الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.

وناشد ابو الغيط دول مجلس التعاون الخليجي بـتدبر الاجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادي المزيد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش اوضاعاً غاية في الصعوبة.

وكانت السعودية قد استدعت سفيرها في لبنان احتجاجا على تصريحات وزير الاعلام اللبناني التي دافع فيها عن الحوثيين كما طلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة خلال 48 ساعة القادمة. وقالت وكالة الأنباء السعودية مساء الجمعة ان حكومة المملكة قررت استدعاء السفير السعودي في بيروت للتشاور، وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، كما اعلنت ايقاف الواردات اللبنانية كافة الى المملكة وذلك في سياق الأزمة التي اثارتها تصريحات قرداحي. وأعربت الحكومة السعودية عن اسفها لما آلت اليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الاجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها.

وفي السياق ذاته طلبت وزارة الخارجية البحرينية من السفير اللبناني مغادرة البلاد خلال 48 ساعة على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة، حسب تعبير الوكالة.

وفي بيروت قال بيان صادر من رئاسة الحكومة اللبنانية؛ ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من وزير الاعلام جورج قرداحي في اتصال تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية. وعبر ميقاتي عن اسفه لقرار السعودية سحب سفيرها في بيروت وطلبها مغادرة السفير اللبناني، معبرا عن امله ان تعيد الرياض النظر فيه، وشدد على رفضه الشديد لكل ما يسيء للعلاقات الأخوية مع السعودية. وناشد القادةَ العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة من اجل الحفاظ على التماسك العربي.

من جهته قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب انه سيتولى ادارة خلية مهمتها الأساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد. ووصف، في بيان رسمي، ما يحدث بأنه مشكلة وليست ازمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وأضاف انه يمكن تخطيها وحلها عبر الحوار. وقال بوحبيب ان لبنان حريص اشد الحرص على ابقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، وانه مصر على استعادة اطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا.

