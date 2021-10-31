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عربيات ودوليات

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واشنطن تدعو دول الخليج للتواصل مع الحكومة اللبنانية


بيروت- الوكالات: دعت الولايات المتحدة الاميركية لحل الخلاف القائم بين الطرفين، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.
وقال المتحدث الإقليمي باسم الوزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ لقناة «الجديد» اللبنانية «بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية».
وحول العقوبات الأميركية الأخيرة على شخصيات لبنانية قال ان «العقوبات الأميركية لا يتم نشرها بطريقة عشوائية دون معلومات دقيقة وبحث عميق فالأدلة موجودة في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية باللغتين العربية والإنكليزية». وتابع قائلا «الشعب اللبناني الذي نزل إلى الشارع هو الذي طالب بمحاسبة هذا الفساد وعدم إحترام سيادة القانون وليس فقط المجتمع الدولي والعقوبات هدفها التضامن مع اللبنانيين». وأكد وربيرغ أن «الحكومة الأميركية تعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم للحكومة اللبنانية ونحن ننتظر منها الشفافية والمحاسبة».


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