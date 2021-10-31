رؤساء وزراء سابقون يطالبون قرداحي بالاستقالة

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: دعت مجموعة من رؤساء وزراء لبنان سابقين، امس وزير الاعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد ان اثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا واسعا مع السعودية.

وفي بيان لهم، قال رؤساء الحكومة السابقون، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام: ان «آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي».

من جهته. حمل الحريري، حزب الله مسؤولية «عزلة» لبنان عن محيطه العربي و«الهرولة الى جهنم».. وذلك في اول تعليق له بعد قرار السعودية والبحرين سحب سفيريهما من بيروت وطرد سفيري لبنان، على خلفية تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي. وقال الحريري عبر صفحته الرسمية على تويتر: «أن تصل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي الى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالافكار المنتفخة، فهذا يعني بالتأكيد اننا بتنا باعتبارنا لبنانيين نعيش فعلاً في جهنم»، وفق قوله.

وأضاف رئيس الحكومة السابق قائلا: «سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت ان تقود لبنان الى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه».

